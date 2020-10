11. Bezirk: Straßenbauarbeiten in kurzem Abschnitt der Schemmerlstraße

Wien (OTS) - In der Schemmerlstraße im 11. Bezirk, auf Seite der geraden Hausnummern, etwa nach der Hasenleitengasse, entsteht derzeit ein neues Logistikzentrum. Um die in Zukunft notwendigen An- und Ablieferungen zu ermöglichen, muss der angrenzende Straßenraum umgestaltet werden. Am Montag, dem 5. Oktober 2020, 9 Uhr, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den erforderlichen Arbeiten. Während der Bauarbeiten wird der Fahrzeugverkehr wechselweise mittels provisorischer Ampel durch den Baubereich geschleust. Der Radverkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

- Baubeginn: 5. Oktober 2020, 9 Uhr

- Geplantes Bauende: 9. Oktober 2020

