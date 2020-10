„Sport am Sonntag“ live von der Segel-EM am Attersee

Am 4. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 4. Oktober 2020, um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Segel-EM: Die Segel-Elite zu Gast in Österreich

Drei olympische Bootsklassen segeln erstmals auf dem Attersee um EM-Medaillen.

Dominic Thiem: Österreichs Tennis-Star bei den French Open

Die erste Woche des US-Open-Siegers beim Sandplatz-Klassiker in Paris.

Marco Rossi: Das Eishockey-Ausnahmetalent auf dem Weg in die NHL

Der 19-jährige Vorarlberger steht bei den Top-Clubs in der besten Eishockey-Liga der Welt hoch im Kurs.

Julia Dujmovits: Das Comeback der Snowboard-Olympiasiegerin Zweieinhalb Jahre nach ihrem Rücktritt steigt die 33-jährige Burgenländerin wieder auf das Snowboard. Julia Dujmovits ist live zu Gast.

