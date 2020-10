Die letzten Doppel-„Pressestunden“ im ORF zur Wien-Wahl mit Dominik Nepp und Michael Ludwig

Am 4. Oktober um 11.05 bzw. 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Rahmen der umfangreichen ORF-Berichterstattung im Vorfeld der Wien-Wahl (Details unter presse.ORF.at) kommen in drei Doppel-„Pressestunden“ alle sechs Spitzenkandidaten bzw. die Spitzenkandidatin der im Rathaus vertretenen Parteien zu Wort. Das letzte Doppel bestreiten am Sonntag, dem 4. Oktober 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 Dominik Nepp, FPÖ, bzw. um 12.00 Uhr Michael Ludwig, SPÖ.

FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp ist nicht amtsführender Vizebürgermeister und seit dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache 2019 geschäftsführender FPÖ-Obmann in Wien. Nepp bemüht sich, die Verluste wegen des Ibiza-Skandals und der Konkurrenz durch Strache möglichst gering zu halten. Bei der Wahl 2015 hat die FPÖ mehr als ein Drittel der Stimmen errungen. Dominik Nepp setzt auf klassisch freiheitliche Themen: Gemeindewohnungen und Mindestsicherung soll es nur für österreichische Staatsbürger geben. Die Fragen in der „Pressestunde“ um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen Christian Nusser („heute“) und Ulla Kramar-Schmid (ORF).

Mit Michael Ludwig findet die Serie mit der Spitzenkandidatin und den Spitzenkandidaten bei der Wien-Wahl in der „Pressestunde“ ihren Abschluss. Der SPÖ-Spitzenkandidat ist seit 2018 Wiener Bürgermeister. Die Kampfabstimmung um die Nachfolge von Michael Häupl konnte er für sich entscheiden. Prägendes Thema in seinem ersten Wahlkampf als Spitzenkandidat ist der Kampf gegen die Corona-Pandemie. Als Bürgermeister setzt Ludwig auf den Amtsbonus. Ob er die Koalition mit den Grünen fortsetzen wird, oder ob er sich einen neuen Partner für die Wiener Stadtregierung sucht, läßt er offen. Die Fragensteller sind um 12.00 Uhr in ORF 2 Petra Stuiber („Der Standard“) und Simone Stribl (ORF).

