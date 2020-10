SPÖ-Keck: Welttierschutztag ist kein Anlass für nette Worte sondern Taten

Tierschutzsprecher fordert Tierschutz-Ausschuss von Anschober

Wien (OTS/SK) - Mit Blick auf den kommenden Welttierschutztag am 4. Oktober fordert SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck einen Tierschutz-Ausschuss, der sich ausschließlich mit diesen Agenden befassen soll. Wegen der Corona-Krise kommt der Gesundheitsausschuss, in dem der Tierschutz normalerweise behandelt wird, nicht dazu, diese Agenden in ausreichender Intensität und Aufmerksamkeit zu behandeln. „Von der Katzenkastration, übers Kükenschreddern bis zu den Lebendtiertransporten bleiben hier viele wichtige Themen auf der Strecke“, meint Keck. ****



Die SPÖ versucht seit Monaten Bewegung in den Tierschutz zu bringen. Keck: „Wir hätten schon viel fürs Tierwohl tun können, an Anträgen unsererseits mangelt es nicht. Wir fordern die Regierungsparteien und allen voran Tierschutzminister Anschober auf, schnellstens einen Termin für einen Tierschutz-Ausschuss zur Verfügung zu stellen. Nette Worte am Welttierschutztag mindern kein Leid.“ (Schluss) sd/ls

