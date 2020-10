Neue Volkspartei Neubau trauert um Toni Salomon

Mit Toni Salomons Ableben geht ein Urgestein der VP-Neubau für immer verloren

Wien (OTS) - „Die Neubauer Bezirkspartei verliert mit Toni Salomon einen ihrer treuesten und aktivsten Funktionäre“, betont Christina Schlosser, Bezirksparteiobfrau der neuen Volkspartei Neubau. Sein jahrzehntelanger Einsatz für die Bezirkspartei sei vorbildlich gewesen. Ob als Bezirksmandatar, Funktionär, aber auch in seiner beruflichen Rolle als Polizist habe er stets das Wohl des Bezirks und seiner Bewohnerinnen und Bewohner im Auge gehabt. "Seine politischen Initiativen im Bezirksparlament haben viel dazu beigetragen, dass in Sicherheits- und Verkehrsangelegenheiten stets wichtige Impulse von der Bezirkspartei ausgegangen sind", so Schlosser.

Darüber hinaus sei Toni Salomon ein aktiver Vertreter der Anliegen der Arbeitsnehmer gewesen, indem er jahrelang im ÖAAB aktiv mitgewirkt habe. Daneben sei er ein vorbildlicher Familienvater gewesen, der trotz seines zeitintensiven Engagements für die Partei immer für seine Familie dagewesen sei. "Auch nach seinem Rückzug aus seiner aktiven Tätigkeit im Bezirk blieb er der ÖVP Neubau tief verbunden und hat seine jahrelange Erfahrung immer wieder eingebracht. Maßgeblich war er auch an der Organisation des Kleinen Neubauer Opernballs beteiligt und hat damit wesentlich zu dem jahrelangen Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen. Wir werden seine Hingabe und den Einsatz für die ÖVP Neubau und seine immer einsatzbereite, ehrliche und loyale Art sehr vermissen“, betont Schlosser abschließend.

