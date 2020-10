Sima/Steinbauer: Linie O fährt ab morgen ins Nordbahnhofviertel

Vier weitere Haltestellen und ein Grüngleis bis zum neuen Bildungscampus Christine Nöstlinger

Wien (OTS) - Die Linie O wurde um vier Haltestellen und insgesamt 1,4 Kilometer vom Praterstern ins Stadterweiterungsgebiet Nordbahnhofviertel in der Leopoldstadt verlängert. Sie endet somit nicht mehr am Praterstern, sondern fährt ab Samstag, 3. Oktober bis zur neuen Endhaltestelle „Bruno-Marek-Allee“ beim Bildungscampus Christine Nöstlinger. Entlang der Strecke fährt die Linie O Am Tabor auf einem neuen 150 Meter Grüngleis.

„Zusätzlich zu einer direkten Anbindung an den wichtigen Öffi-Knoten Praterstern erhalten BewohnerInnen aus dem Nordbahnhofviertel mit der Verlängerung der Linie O auch ein umweltfreundliches Grüngleis“, sagt Öffi-Stadträtin Ulli Sima. „Mit der Linie O gibt es nun schon sechs Grüngleise auf über 8 Kilometer in ganz Wien. Diese Grünflächen sind ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und eine wichtige Cooling-Maßnahme am Weg zur Klimamusterstadt.“



Neben der optischen Aufwertung des Stadtbildes und der kühlenden Wirkung auf die Umgebung in den Sommermonaten haben begrünte Gleiskörper viele weitere Vorteile. Die Pflanzen auf den Grüngleisen binden den Staub und senken so die Staubbelastung in der Umgebung und wirken auch als Wasserspeicher, der etwa bei Starkregen vor Überlastung des Kanals schützt.

Öffi-Paket 2020 ist abgeschlossen

Mit der Verlängerung der Linie O ins Nordbahnhofviertel ist das Öffi-Paket 2020 nun abgeschlossen. Die Stadt Wien und die Wiener Linien haben in den vergangenen drei Jahren 70 Millionen Euro in den Ausbau und die Beschleunigung des Straßenbahn- und Busnetzes investiert.

So wurde etwa der 15A durch zusätzliche Busspuren und verbesserte Haltestellen zuverlässiger und schneller. Die Linie D wurde bis Dezember 2019 um zwei Haltestellen ins Sonnwendviertel in Favoriten verlängert. Sowohl bei diesem als auch bei der Verlängerung der Linie O wurden zusätzlich zwei neue umweltfreundliche Grüngleise errichtet.



„Das Wiener Öffi-Netz wird weiterhin laufend ausgebaut und verbessert um noch mehr umweltfreundliche Mobilität in Wien zu bieten“, sagt Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien. „Die durch das Öffi-Paket verlängerten Linien D und O schaffen für AnrainerInnen in Stadtentwicklungsgebieten und für alle WienerInnen ein erweitertes Öffi-Angebot und garantieren somit die weiterhin sehr hohe und international ausgezeichnete Lebensqualität in unserer Hauptstadt.“

Neue Öffi-Haltestellen

Eine weitere Neuerung entlang der O-Verlängerung bringen die nächste Generation an Öffi-Haltestellen. Die neuen Haltestellen sind rot mit einem weißen Streifen und mit elektronischen Informationssystemen ausgestattet, die den Fahrgästen eine Fülle an Informationen liefern. Auch in puncto Barrierefreiheit bieten sie ein deutliches Plus. Bei der Weiterentwicklung sind die Rückmeldungen vieler Fahrgäste eingeflossen. Design und Ausstattung wurden verbessert und an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst.



Die dort angebrachte neue Generation der ePaper – das sind elektronische Geräte mit einem nicht berührungsempfindlichen Bildschirm – ist weiß und hat eine große Taste. Auf dem Bildschirm sind vier Ansichten verfügbar: Standort, Route, Fahrplan, nützliche Informationen – auf Deutsch und Englisch. Drückt man die Taste für mindestens drei Sekunden, wird der Zwei-Sinnes-Modus aktiviert: Die Echtzeitinformation auf der Anzeige wird invers (weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund) und vergrößert dargestellt. Gleichzeitig wird die angezeigte Information vorgelesen. Dabei ist die Lautstärke so eingestellt, dass die Sprachausgabe auch in einer lauten Umgebung gut verständlich ist.

