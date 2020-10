NEOS zu EU-Gipfel: Wenn einzelne Mitgliedsstaaten in außenpolitischen Fragen blockieren können, wird die Union nie handlungsfähig

Claudia Gamon: „Die EU muss auch selbst ein glaubwürdiges Vorbild für Freiheit und Demokratie bleiben."

Wien (OTS) - Im Lichte des derzeit tagenden EU-Gipfels und der um viele Wochen verspäteten Reaktion auf die Situation in Belarus, fordert NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon einmal mehr die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips: „Wenn einzelne Mitgliedsstaaten in außenpolitischen Fragen blockieren können, wird die Union nie handlungsfähig. Die aktuelle Situation in Weißrussland ist dabei nur das jüngste Beispiel einer traurigen Reihe von außenpolitischen Fragen, in denen die Nationalstaaten ein gemeinsames Auftreten der EU verhindern. Es ist gut, dass Zypern seine komplette Blockade aufgegeben hat, aber, dass Lukaschenko selbst nicht auf der Sanktionsliste steht, zeugt nicht von Stärke.“

„Damit die Europäische Union ein glaubwürdiges Vorbild für Freiheit und Demokratie bleibt, muss sie die Rechtsstaatlichkeit in den europäischen Mitgliedsstaaten garantieren können. Ein Europa, das seine Werte hochhält und den Anspruch hat, sie nach außen zu vertreten, muss bei Einschränkungen der Pressefreiheit und Angriffen auf die Justiz in Mitgliedsstaaten Konsequenzen ziehen", schließt Gamon.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu