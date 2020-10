SPÖ-Termine von 5. Oktober bis 11. Oktober 2020

MONTAG, 5. Oktober 2020:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, sprechen Albena Azmanova (Associate Professor in Political and Social Theory, University of Kent, Brussels School of International Studies Author) und Ivan Krastev (Chairman of the Centre for Liberal Strategies, Sofia, Permanent Fellow of the Institute for Human Sciences (IWM), Vienna) zum Thema „Capitalism on Edge - How Fighting Precarity Can Achieve Radical Change Without Crisis or Utopia“. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc493qxz (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 6. Oktober 2020:

10.15 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des EU-Parlaments (5. bis 8. Oktober) findet ein Video-Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Günther Sidl statt. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter katharina.steinwendtner @ ep.europa.eu

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, sprechen Daniel Gerlach (zenith-Chefredakteur, Mitgründer und Geschäftsführer der Candid Foundation) und Gudrun Harrer (Leitende Redakteurin, Der Standard; Lektorin für Moderne Geschichte und Politik des Nahen und Mittleren Ostens an der Universität Wien und an der Diplomatischen Akademie Wien) zum Thema „Der Nahe Osten im heißen Herbst“. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yyvvzqk9 (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 7. Oktober 2020:

10.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zusammen. Eröffnet wird die Sitzung um 10.00 Uhr, die Debatte über die Dringliche Anfrage bzw. den Dringlichen Antrag ist für 13.00 Uhr in Aussicht genommen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“ (Bruno Kreisky Forum), kuratiert von Tessa Szyszkowitz, sprechen Gabriele Winker (deutsche Sozialwissenschafterin und Professorin für Arbeitswissenschaft und Gender Studies an der Technischen Universität Hamburg, Mitbegründerin des Netzwerkes Care Revolution und Autorin des 2015 erschienen Buches „Care Revolution. Schritte in eine solidarische Gesellschaft“, erschienen im transcript Verlag) und Tessa Szyszkowitz (Autorin von „Echte Engländer. Britannien nach dem Brexit“, erschienen im Picus Verlag 2018 und Journalistin für PROFIL, Falter und Cicero; Senior Associate Fellow am Royal United Services Institute in London) zum Thema „Care Revolution - Schritte in eine solidarische Gesellschaft nach der Corona-Krise“. Diese Veranstaltung findet als ZOOM LIVETALK statt! Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/y5pocody

DONNERSTAG, 8. Oktober 2020:

SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Frauengeschäftsführerin Ruth Manninger auf Bundesländertour in Tirol, Infos zur Equal-Pay-Day Tour: https://tinyurl.com/y38uccep

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Lokal 7, Segmentbogen, 1010 Wien, Heldenplatz).

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zusammen (Parlament).

FREITAG, 9. Oktober 2020:

SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Frauengeschäftsführerin Ruth Manninger auf Bundesländertour in Salzburg, Infos zur Equal-Pay-Day Tour: https://tinyurl.com/y38uccep

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, sprechen die britische Journalistin Alison Smale und Tessa Szyszkowitz (Journalistin für PROFIL, Falter und Cicero) zum Thema „Freedom of Press under Pressure - Thirty Years of Reporting in East and West“. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y2kepedg (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

