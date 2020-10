NÖ Wohnassistenz bis 2024 verlängert

LR Eichtinger: Verein Wohnen hilft Menschen, in ein geordnetes Mietverhältnis zu kommen

St. Pölten (OTS) - In der Sitzung der NÖ Landesregierung wurde kürzlich die „NÖ Wohnassistenz“ bis 2024 verlängert. „Gerade in herausfordernden Zeiten müssen wir Zeichen setzen und verlängern daher die NÖ Wohnassistenz um weitere vier Jahre. Dafür investieren wir 7,6 Millionen Euro. Wir unterstützen damit Menschen, die auf Wohnungssuche sind und finanziell in Schwierigkeiten stecken, beim Wiedereinstieg in ein geordnetes Leben“, so Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger und weiter: „Die NÖ Wohnassistenz hilft punktgenau, das Familienbudget in Zeiten starker finanzieller Belastungen zu entlasten und Aufwendungen gering zu halten. Zusätzlich wird zielgerichtet betreut, um einen Wiedereinstieg in ein geordnetes Mietverhältnis zu ermöglichen.“

Die NÖ Wohnassistenz ist ein Teil vom „Verein Wohnen“, der sich seit 1990 Menschen in Wohnungslosigkeit bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen unterstützt. „Rund 1.300 Personen finden jährlich eine Wohnung in einem Objekt des Vereines Wohnen. Zudem bekommen rund 1.800 Haushalte in Niederösterreich jährlich durch den Verein Wohnen in einer Notsituation Beratung und Hilfe“, erklärt Geschäftsführerin Ingrid Neuhauser vom Verein Wohnen. Aktuell sei die Hilfe besonders wichtig: „Bei jedem zweiten Krisenfall sind auch Kinder betroffen. Durch eine Stabilisierung der Wohn- und Lebenssituation der Eltern wird auch eine solide und gesunde Lebensentwicklung der Kinder ermöglicht“, so Neuhauser.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse