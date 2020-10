3. Bezirk: Ausstellung über Bildhauerin Hanusch

Eintritt frei bis 10.3.2021, Anmeldung: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - An die einstmals im 3. Bezirk in der Hafengasse 13 lebende Bildhauerin Margarete Hanusch wird in der neuen Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Margarete Hanusch – Eine Landstraßer Künstlerin“ im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) erinnert. Die Schau läuft bis Mittwoch, 10. März 2021, und dokumentiert den Lebensweg von Margarete Hanusch (1904 – 1993) und deren künstlerisches Schaffen. Unter dem Motto „Skulpturen einer starken Frau für ein zerstörtes Wien“ sind in der Sonder-Ausstellung sowohl Fotos beeindruckender Arbeiten als auch über 30 Gipsmodelle von Plastiken und weitere Exponate zu bestaunen. Kurator des Rückblicks ist Ingomar Kmentt. Besichtigen kann man die Werke Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr). Gesperrt ist das Museum an schulfreien Tagen und an Feiertagen.

Traditionell ist der Eintritt gratis. Für das Publikum gelten die geläufigen Corona-Richtlinien (Masken, Abstände, Hygiene, u.a.). Ebenso sind Anmeldungen notwendig: Telefon 4000/03 127 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Herbert Rasinger) bzw. E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at.

Margarete Hanusch war Studierende bei Professor Anton Hanak und wurde später durch die Stadt Wien mehrfach im Rahmen der Aktion „Kunst am Bau“ beauftragt. Im 3. Bezirk findet man zum Beispiel die hübschen Plastiken „Musizierende Kinder“ (Hainburger Straße 68) und „Familie“ (Landstraßer Hauptstraße 92-94). Viele Infos über diese Bildhauerin lesen Interessierte in einer Publikation des Bezirksmuseums Landstraße (Heft-Nummer 2/2020). Das Museum ist im Internet vertreten: www.bezirksmuseum.at.

