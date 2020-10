Neue Folge: Bei den „Vier Frauen“ in ORF 1 gilt das „Faustrecht“

Am 5. Oktober um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Böse Briefe versetzen die Oberilmerinnen und Oberilmer in Angst und Schrecken. Badman treibt sein Unwesen – und schon bald ist klar: Der Bösewicht muss einer von ihnen sein. Der kriminalistische Spürsinn der „Vier Frauen“ ist wieder gefragt, wenn am ORF-1-Serienmontag, dem 5. Oktober 2020, um 20.15 Uhr eine weitere neue Folge („Faustrecht“) der neunten Staffel auf dem Programm steht.

Mit u. a. Adele Neuhauser, Brigitte Kren, Martina Poel, Gerhard Greiner, Charly Rabanser, Christian Strasser, Thomas Stipsits, Georges Kern, Brigitte Jaufenthaler, Christoph Krutzler und Elena Uhlig

Der Traum von Franz Unterholzer (Christoph Krutzler) wird wahr: Eine überdimensional riesige Figur seiner selbst wird in Oberilm errichtet. Allerdings ist diese zum Einsturz verurteilt: Badman treibt sein Unwesen in der Stadt und manipuliert, erpresst und droht wo er nur kann. So haben bald alle in Oberilm Lebenden einen bösen Brief bekommen, der sie in Angst, Schrecken und Aufruhr versetzt. Toni (Gerhard Greiner) wird zwar zunächst für den Täter gehalten und verdächtigt sich sogar selber – erweist sich aber relativ bald als unfähig zu solch einer Tat. Für Julie (Adele Neuhauser) ist bald klar: Wer so viele Informationen hat, kann kein Fremder sein, der Bösewicht ist unter ihnen!

„Vier Frauen und ein Todesfall“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film Produktion, mit Unterstützung des Landes Oberösterreich.

