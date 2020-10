VIER NATURFILM-„OSCARS” FÜR TERRA MATER FACTUAL STUDIOS

Jackson Hole/Wien (OTS) - Am 1. Oktober fand die Preisverleihung des weltweit bedeutendsten Naturfilmfestivals statt: Die prestigeträchtigen Jackson Wild Media Awards gelten als „Oscars“ der Naturfilmbranche. Die Wiener Terra Mater Factual Studios dürfen sich über gleich vier Auszeichnungen freuen: Best Ecosystem Film – Long Form für den vierten Teil der Serie „Okawango – Fluss der Träume“, Best Impact Campaign für den Ökothriller „Sea of Shadows“, und zwei Special Jury Awards für die Produktionen „Corona – Das Virus und das Pangolin” und „Pumas - Legenden der Anden“.

Zum Sieger der Kategorie Best Ecosystem Film – Long Form wurde „Okawango – Fluss der Träume: Wunderwelt“ gekürt. Die letzte Folge der mehrfach ausgezeichneten Okawango-Serie zeigt wie die Naturfilm-Legenden Dereck und Beverly Joubert über mehrere Jahre hinweg die einzigartige Tierwelt des afrikanischen Okawango-Deltas in faszinierenden Bildern festgehalten haben. Die Serie ist eine Koproduktion von Terra Mater Factual Studios und THIRTEEN PRODUCTIONS LLC, Doclights/NDR Naturfilm, in Zusammenarbeit mit PBS, CPB, ARTE France, National Geographic und SVT.

Die Auszeichnung Best Impact Campaign für „Sea of Shadows“ ist für das Wiener Produktionshaus besonders erfreulich, nicht zuletzt, weil der Dokumentarfilm schon 2019 als bester Kinofilm bei dem Jackson Wild Festival gekrönt wurde. Mit der Spannung eines Hollywood-Thrillers zeigt die Produktion von Terra Mater Factual Studios in Zusammenarbeit mit Appian Way, Malaika Pictures und The Wildlens Collective eine nahende Umweltkatastrophe im Meer von Cortez, wo das Wildern des seltenen Totoaba-Fisches (das sogenannte „Kokain des Meeres“) zum beinahe kompletten Aussterben des Vaquitas, der kleinste Wal der Welt, führt. Die internationale Impact-Kampagne rund um den Film hat für weltweite Aufmerksamkeit in den entscheidenden Kreisen gesorgt und den vorher unbekannten Vaquita sowie das gesamte maritime Ökosystem im Meer von Cortez zum Mittelpunkt einer vergleichslosen Rettungsaktion gemacht.

Zahlreiche weitere TMFS-Produktionen wurden in den diesjährigen Wettbewerb aufgenommen, zwei davon gehen als Sieger des Special Jury Awards hervor. Dieser besondere Preis wird Filmen verliehen, die außerhalb der festgelegten Kategorien große Anerkennung verdient haben. Somit wurde der Zweiteiler „Pumas - Legenden der Anden“ sowie die Dokumentation „Corona – Das Virus und das Pangolin” von der Jury des bedeutendsten Naturfilmfestivals der Welt speziell ausgezeichnet. Sabine Holzer, Leiterin der Abteilung Specialist Factual der Terra Mater Factual Studios, ist erfreut über den Erfolg: „Gerade in dieser so schwierigen Zeit ist diese Anerkennung durch die internationale Doku-Branche umso motivierender. Wir werden gemeinsam mit unseren Partnern in aller Welt auch in Zukunft alles daransetzen, herausragende Naturfilme in höchster Qualität zu produzieren. Es gibt noch so viele spannende, dramatische, berührende Geschichten zu erzählen…“

Über 620 Filme wurden heuer beim Filmfestival eingereicht und von einer aus 150 internationalen Experten bestehenden Fachjury bewertet. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Naturfilmbranche wird Jackson Wild nun als jährliches Event über die Bühne gehen. „Die Jackson Wild-Awards nehmen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge zur Kenntnis“, sagt Walter Köhler: „Eigentlich sollte Jackson Wild heuer Ende September im Nationalpark Neusiedler See stattfinden. Leider mussten die amerikanischen Veranstalter entscheiden, den Event wegen Corona virtuell stattfinden zu lassen. Unser Erfolg tröstet darüber hinweg, dass diese großartige Veranstaltung erst 2022 zum ersten Mal in Österreich stattfinden wird.“

Über Terra Mater Factual Studios

Terra Mater Factual Studios produzieren erstklassige TV-Programme und Kinofilme und fühlen sich dabei ausschließlich den höchsten Produktionsstandards verpflichtet. Für klassische Primetime-kompatible Dokuserien und Specials sind Natur, Wissenschaft und Geschichte die Kerngenres. Das österreichische Produktionshaus verfolgt aber auch andere Stilrichtungen in erfrischend neuen, seriellen Factual Entertainment-Formaten. Für die Kinoleinwand realisieren Terra Mater Factual Studios Filmprojekte vom klassischen Dokumentarfilm über das ‚Wild Drama’, in dem die Natur die Hauptrolle spielt, bis hin zum Spielfilm mit wahrer Geschichte als Grundlage für das Drehbuch. Am eigenen YouTube Channel zeigen Terra Mater Factual Studios exklusiv produzierte Kurzdokus zu den Themen Conservation & Umweltschutz, Natur & Wildlife (#terramatters).

Terra Mater Factual Studios wurden am 1. Jänner 2011 mit Sitz in Wien gegründet. Das Tochterunternehmen von Red Bull ist spezialisiert auf die Produktion und Distribution von Dokumentarfilmen für Kino, TV und Multimedia Plattformen.

Rückfragen & Kontakt:

Terra Mater Factual Studios GmbH

Claudia Wagner

claudia.wagner @ terramater.com

Tel. +43 1 87003 27614