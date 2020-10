„Ein Wort der Liebe!“ am Montag im Bezirksmuseum 21

Anmeldungen zu 2 Konzerten per E-Mail: Tel. 0699/111 629 84

Wien (OTS/RK) - Werke von Brahms, Mendelssohn und Cornelius spielt das Ensemble „Collegium Musici“ am Montag, 5. Oktober, im Saal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl). Ab 18.00 Uhr und ab 19.30 Uhr interpretieren Monika Medek (Sopran) plus Florian Pejrimovsky (Bariton) und Karen de Pastel (Klavier) das bewegende Programm „Ein Wort der Liebe!“. Bei beiden Konzerten ist der Eintrittspreis gleich: Pro Person sind 21 Euro zu bezahlen. Die Veranstaltungen finden im Rahmen der beliebten Reihe „Musik aus Geschichte und Gegenwart“ statt. Verantwortlich für diesen erfolgreichen Zyklus sind die „Wiener Instrumentalsolisten“. Das Publikum muss Corona-Regeln befolgen („Maskenpflicht“, etc.) und sich zum gewünschten Konzert vorher anmelden: Telefon 0699/111 629 84 („Instrumentalsolisten“, Karl Eichinger) oder E-Mail office@wienerinstrumentalsolisten.at.

Koordinator des vielfältigen Kultur-Veranstaltungskalenders im Museum im 21. Bezirk in der Prager Straße 33 (Mautner Schlössl) ist der freiwillig amtierende Leiter, Ferdinand Lesmeister, der Auskünfte unter der Rufnummer 0664/55 66 973 erteilt. Infos via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sopranistin Monika Medek: www.monikamedek.com

Bassbariton Florian Pejrimovsky: www.inhoechstentoenen.com/künstler/florian-pejrimovsky/

Pianistin Karen de Pastel: www.depastel.at/

Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“: www.wienerinstrumentalsolisten.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Aktionen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

