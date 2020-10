Nehammer: Österreich mit best ausgebautem Katastrophen-Warnsystem

Zivilschutz-Probealarm am 3. Oktober 2020 – im ganzen Land heulen rund 8.200 Sirenen

Wien (OTS) - "Österreich hat eines der europaweit am besten ausgebauten Katastrophen-Warnsysteme", sagte Innenminister Karl Nehammer in Hinblick auf den Zivilschutz-Probealarm. In ganz Österreich werden am 3. Oktober 2020 rund 8.200 Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Während des Probealarms wird auch eine Testauslösung von KATWARN Österreich/Austria durch die Bundeswarnzentrale erfolgen.

"Unser flächendeckendes Alarmierungssystem ermöglicht es uns, die Bevölkerung schnell und rechtzeitig vor Katastrophen zu warnen und zu schützen. Mit dem Probealarm werden aber nicht nur die Sirenen getestet, sondern den Menschen die verschiedenen Signale und die Wichtigkeit derartiger Alarmierungsmöglichkeiten in Erinnerung gerufen“, sagt der Innenminister.

Um 12 Uhr wird wie gewohnt das Signal "Sirenenprobe" ertönen. Die Sirenen werden 15 Sekunden lang heulen. Um 12.15 Uhr wird dann das Zivilschutzsignal "Warnung" ausgestrahlt. Das ist ein dreiminütiger gleichbleibender Dauerton und bedeutet "Gefahrensituation". Um 12.30 Uhr wird ein auf- und abschwellender Heulton für ca. eine Minute hörbar sein. Das ist das "Alarm"-Signal und bedeutet, dass eine Gefahr unmittelbar bevorsteht. Um 12.45 Uhr kommt es dann zur Entwarnung. Ein einminütiger Dauerton wird zu hören sein.

