FPÖ – Steger/Schmiedlechner: ÖVP und Grüne verweigern Forderungen nach mehr Regionalität und finanzieller Sicherheit unserer Bauern

Wien (OTS) - Während des EU-Unterausschusses im Nationalrat, forderte die freiheitliche EU-Sprecherin NAbg. Petra Steger und FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner Lösungen für die Agrarpolitik. Verwundert zeigten sich diese über die Reaktion der Regierungsparteien: „Die sogenannte Bauernpartei ÖVP und die Grünen haben gegen unsere Forderung nach mehr Regionalität und gegen die finanzielle Absicherung unserer Bauern gestimmt.“ „Es kann nicht sein, dass die neue GAP Nachteile für unsere Landwirte bringt, denn diese stehen bereits jetzt finanziell unter Druck“, betonte Steger. Der Agrarsprecher wies auf die Probleme der Landwirtschaft in diesen Krisenzeiten hin: „Wie wichtig eine leistungsfähige Landwirtschaft und eine ausreichende Selbstversorgung mit Grundnahrungsmitteln ist, hat uns die Corona-Krise vor Augen geführt. Leider können viele Bauernhöfe bei den derzeitigen Erzeugerpreisen nicht mehr überleben.“



Die freiheitlichen Abgeordneten forderten in ihrem Antrag die Regierung auf, sich auf der EU-Ebene für die Förderung und Unterstützung der regionalen Produktion im Sinne der Selbstversorgung einzusetzen. „Es muss eine Betonung der Regionalität geben, es darf nicht sein, dass unsere Betriebe finanziell benachteilig werden. Die Regierung muss eine ausreichende GAP-Finanzierung sicherstellen“, insistierte Steger.



„Im Zuge der GAP-Verhandlungen soll die Bundesministerin eine Förderung von Arbeitsplätzen in landwirtschaftlichen Betrieben sicherstellen, so könnte die Schaffung eines Sockelförderbetrages pro Arbeitskraft die angespannte Situation an den Bauernhöfen entlasten. Auch ein Landschaftsschützer-Bonus wäre für die Bäuerinnen und Bauern eine große Hilfe, diese stehen nämlich bereits mit dem Rücken an der Wand“, verlangte der freiheitliche Agrarsprecher.

