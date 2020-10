Euromoney-Awards: Santander-Gruppe als weltbeste Bank für „Vielfalt und Inklusion“ und „KMU“ ausgezeichnet

Das internationale Finanzmagazin betonte die ehrgeizigen Ziele der Bank, Initiativen zu Vielfalt und Inklusion in den Santander-Märkten weltweit zu fördern.

Wien (OTS) - Das internationale Fachmagazin „Euromoney“ kürte die Santander-Gruppe im Rahmen der „Awards for Excellence 2020“ zur weltbesten Bank für Vielfalt und Inklusion („World‘s Best Bank for Diversity and Inclusion“) sowie zur weltbesten Bank für kleinere und mittlere Unternehmen, kurz KMU („World‘s Best Bank for SME“)

Den KMU-Preis hat die Bank bereits zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren gewonnen, zur weltbesten Bank für Vielfalt und Inklusion wurde sie zum ersten Mal ausgezeichnet.

Beste Bank für Vielfalt und Inklusion

Die Santander-Gruppe fördert weltweit eine Reihe an Initiativen, um Vielfalt und Inklusion zu unterstützen. Etwa mit der Einführung globaler Mindeststandards für Elternurlaub in allen Santander-Märkten oder mit Mikrofinanzierungs-Programmen. Mit Mikrofinanzierungen werden einkommensschwache und unterversorgte Bevölkerungsgruppen bei der Gründung von Kleinunternehmen unterstützt. Darüber hinaus hat sich die Bank das Ziel gesetzt, einen Frauenanteil im Vorstand von 40 bis 60 Prozent im kommenden Jahr zu erreichen. In den letzten beiden Jahren belegte die Santander-Gruppe Platz eins im Bloomberg Gender Equality Index.

Die Auszeichnung als beste Bank für Vielfalt und Inklusion unterstreicht die Bandbreite der verschiedenen Initiativen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, diese über die unterschiedlichen Geschichten, Kulturen und wirtschaftlichen Entwicklungsstufen der verschiedenen Santander-Märkte hinweg umzusetzen.

Ana Botin, Group Executive Chairman der Santander-Gruppe: “Wir sind entschlossen, noch stärker als ‚Responsible Bank‘ zu agieren. Dafür haben wir uns eine Reihe an ehrgeizigen Zielen gesetzt. Wir sind dankbar, dass Euromoney unsere Bemühungen in diese Richtung, eine diversere und inklusivere Organisation zu bauen, mit dieser Auszeichnung anerkennt.“

Beste Bank für KMU

Die Auswirkungen von Covid-19 und das Krisenmanagement der Banken haben die Bewertung der Euromoney-Awards maßgeblich beeinflusst. Seit Beginn der Corona-Krise unterstützte die Santander-Gruppe mehr als sechs Millionen Kundinnen und Kunden – Privatpersonen und Unternehmen – auf der ganzen Welt mit verschiedenen Maßnahmen. Etwa mit Zahlungsaufschüben bei Hypotheken und Darlehen (die Santander Consumer Bank Österreich stundete im ersten Halbjahr rund 11.000 Finanzierungen). Von diesen Maßnahmen waren 16 Prozent des Gesamtportfolios der Bank betroffen. Zwischen April und Juni vergab die Bank weltweit täglich durchschnittlich mehr als 1,6 Milliarden Euro an neuen Krediten, die meisten davon an KMU.

Die Bank hat global in diesem Jahr auch eine Reihe von Initiativen zur Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen für KMU umgesetzt. Darunter fallen auch neue digitale Plattformen, die Unternehmen bei deren internationaler Expansion unterstützen (z.B. Ebury, Mercury TFS, We.Trade) sowie ein vollständig digitales Rechnungsfinanzierungsservice für KMU in Spanien (Financia&Go).

Bei der Auszeichnung der Santander-Gruppe als beste Bank für KMU hob Euromoney hervor: "Covid-19 hat der spanischen Bank die Möglichkeit gegeben, die Vorteile eines globalen KMU-Netzwerks zu demonstrieren, auch für Kunden ohne internationale Geschäftstätigkeit".

"Es war ein herausforderndes Jahr und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unermüdlich daran gearbeitet, unsere Kundinnen und Kunden durch die Pandemie hindurch zu unterstützen. Die Auszeichnung als weltweit beste Bank für KMU ist ein echter Beweis für ihr Engagement", so Botin.

Bereits im Juli belohnte Euromoney die Reaktion der Santander-Gruppe auf die Covid-19-Krise in Europa (West-, Mittel- und Osteuropa) mit der Auszeichnung "Excellence in Leadership". Darüber hinaus zeichnete das Magazin das Unternehmen als Beste Bank für KMU in Westeuropa und Lateinamerika, als Beste Bank in Spanien und Portugal, sowie als Beste Investmentbank in Portugal aus.

Das Magazin Euromoney ist seit 50 Jahren eine führende Publikation im Bereich der internationalen Finanzen. Die „Awards for Excellence“ wurden 1992 ins Leben gerufen und sind ein weltweiter Maßstab in der Bankenbranche.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie online Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit 2.650 Partnern im Kfz- und Einzelhandel der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Die Santander Consumer Bank beschäftigt über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende 2019 beschäftigt das Institut über 196.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 145 Millionen Kundinnen und Kunden.



