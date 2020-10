Toto: Jackpot nach Garantierunde – 115.000 Euro warten

Jackpot auch beim Zwölfer und Ersatztipp in Runde 40B

Wien (OTS) - Es ging in der Toto Runde 40A beim Dreizehner um garantierte 100.000 Euro, aber es wurde den Toto Fans nicht leicht gemacht: Gleich die Hälfte aller 18 auf dem Toto Programm stehenden Spiele endeten mit einem Sieg der Auswärtsmannschaft, und das war offensichtlich zu viel: Es gab keinen Dreizehner, und somit geht es am Wochenende um einen Jackpot mit rund 115.000 Euro.

Damit aber nicht genug: Es gelang sogar niemandem, auch nur zwölf Spiele richtig zu tippen, und damit wartet auch beim Zwölfer ein Jackpot, bei dem es um rund 15.000 Euro gehen wird.

In der Torwette geht der Jackpot im ersten Rang in eine weitere Runde, denn es gelang abermals niemandem, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Im zweiten Rang gab es einen Sologewinn. Ein Tiroler kam per Quicktipp zu vier richtigen Ergebnissen und damit zu einem Gewinn von mehr als 550 Euro.

Achtung, Ersatztipp! Annahmeschluss für die Toto Runde 40B ist am Samstag, um 15:20 Uhr. Das Spiel 13 der Runde 40B, FC Genua gegen FC Torino, wurde wegen insgesamt 15 Covid-19-Fällen bei FC Genua abgesagt und wird daher mit Ersatztipp gewertet. Die Tendenz für Spiel 13 lautet: 36 mal Tipp 1, 35 mal Tipp 2, 29 mal Tipp X.

Quoten der Toto Runde 40A

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 100.000,00 – 115.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 7.523,59 4 Elfer zu je EUR 417,90 90 Zehner zu je EUR 37,10 346 5er Bonus zu je EUR 4,00

Der richtige Tipp: 2 X 1 1 X / 2 1 1 2 2 X 1 1 2 2 2 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 29.527,20 Torwette 2. Rang: 1 zu je EUR 557,80 Torwette 3. Rang: 18 zu je EUR 38,70 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 136.376,73

Torwette-Resultate: 1:2 0:0 +:0 +:1 0:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at