Grüne Hernals/Prauhart fordern Biosphärenpark-Haus in Hernals

Besucher*innenentrum soll Orientierung bieten und Umweltbewusstsein fördern

Wien (OTS) - Seit 2005 trägt der Wienerwald das UNESCO-Prädikat Biosphärenpark. Weltweit einzigartig ist, dass sich dieses Umweltreservat im Saum einer Millionenstadt befindet. Der Hernalser Anteil erstreckt sich von der Vorortelinie bis zur Stadtgrenze und kommt somit dem Stadtzentrum am nächsten.



„Was genau ein Biosphärenpark ist und was er uns konkret bringt, dafür fehlt der breiten Öffentlichkeit noch das Bewusstsein“, so die Spitzenkandidatin der Grünen Hernals, Karin Prauhart. Sie schlägt deshalb die Einrichtung eines Besucher*innenzentrums im Biosphärenpark vor, bevorzugt in Hernals.



„79% der Fläche unseres Bezirks liegen im Biosphärenparkgebiet. Das ist der höchste Anteil in Wien. In Hernals schließt der Biosphärenpark direkt ans dichtbebaute Gebiet an. Der unmittelbare Einzugsbereich ist ein deutlich größerer und die öffentliche Anbindung besser. Ein Biosphärenpark-Haus, das als Anlaufpunkt für Besucherinnen und Besucher konzipiert wäre, könnte hier mit seinem Vermittlungsangeboten mehr Menschen erreichen.”



UNESCO-Biosphärenparks sind als Modellregionen gedacht. Angestrebt wird eine Ausgewogenheit zwischen dem Schutz der Umwelt und den Anliegen des Menschen. Dieser wird als Teil der Biosphäre gesehen und nicht als Fremdkörper. Darin unterscheiden sich Biosphärenparks auch von klassischen Naturschutzgebieten. Prauhart: „Eine vom Menschen gänzlich unbeeinflusste Gegend gibt es spätestens in Zeiten der Klimakrise eigentlich nicht mehr.”



Als mögliche Vorbilder für das Wienerwald-Biosphärenparkhaus nennt Prauhart das biosphärenpark.haus im Großen Walsertal in Vorarlberg und das Nationalparkhaus Donau-Auen in der Lobau. „Unser Biosphärenpark-Haus soll Orientierung bieten und Spaß machen. Es soll zum Entdecken und Erleben einladen und gleichzeitig das Schätzen und Respektieren der Umwelt fördern.”





