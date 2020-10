„ORF-Museumszeit“ vom 3. bis 10. Oktober

Ermäßigungen, Sonderprogramme und Kinderextras in den vier Wien Holding-Museen: viel los im Jüdischen Museum, Haus der Musik, Mozarthaus und Kunst Haus Wien

Wien (OTS/RK) - Nachdem Corona-bedingt die „ORF-Lange Nacht der Museen“ nicht in einer Nacht veranstaltet werden kann, haben heuer alle MuseumsbesucherInnen die Möglichkeit, eine ganze Woche lang Kunst und Kultur in ganz Österreich zu entdecken, mit zahlreichen Benefits der Museen und einem bunten Programm. Vom 3. bis 10. Oktober öffnen im Rahmen der „ORF-Museumszeit“ auch die vier Museen der Wien Holding ihre Pforten und setzen gemeinsam mit dem ORF und allen anderen teilnehmenden Museen einen wichtigen Impuls in dieser für die Kultur herausfordernden Zeit.

Ökologieschwerpunkte im Kunst Haus Wien

Täglich vom 3. bis 10. Oktober um 17.00 Uhr finden Ökologieführungen im Kunst Haus Wien statt. Der Ausnahmekünstler Friedensreich Hundertwasser ist nicht nur für sein transdisziplinäres Werk berühmt geworden, sondern gilt auch als einer der großen Vorreiter der Ökologiebewegung. In der Führung wird der Bogen von Hundertwassers ökologischem und gesellschaftlichem Engagement bis hin zur aktuellen Fotografieausstellung „Nach uns die Sintflut“ gespannt, die sich mit den Auswirkungen der Klimakrise beschäftigt. Das Kunst Haus Wien trägt als erstes Grünes Museum zur Bewusstseinsbildung bei und möchte zum Handeln anregen.

Am 3., 4. und 10. Oktober sind Kinder und Familien zwischen 10.00 und 16.00 Uhr eingeladen, Hundertwasser spielerisch und kreativ kennenzulernen, etwa warum der Boden im Museum uneben ist oder weshalb Bäume aus der Fassade wachsen. Außerdem kann ein eigenes Kunstwerk kreiert werden. Den Malbogen und Buntstifte gibt es für alle Familien gratis bei der Malstation.

Mit der „ORF-Museumszeit“ Aktion erhalten BesucherInnen 1+1 gratis auf Kombi- und Einzeltickets.

Beethoven-Highlights im Haus der Musik

2020 jährt sich der Geburtstag des Meisters Ludwig van Beethoven zum 250. Mal. Das Haus der Musik widmet dem großen Komponisten während des ganzen Jubiläumsjahres ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Aktivitäten. Momentan läuft die neue Sonderausstellung „Hommage à Beethoven“ im Klangmuseum. Dort werden Werke des ungarischen Bildhauers und Malers Márton Barabás präsentiert, beeindruckende Objekte an der Grenze von Hören und Sehen.

Darüber hinaus bietet sich die Gelegenheit an, das Klangmuseum zu erkunden: Mit dem interaktiven Terminal „Namadeus“ den eigenen Namen in eine historische Komposition Mozarts zu verwandeln, mit dem Virtuellen Dirigenten die Leitung der Wiener Philharmoniker zu übernehmen oder in Sonotopia die Welt der Klänge zu erforschen.

Während der „ORF-Museumszeit“ bietet das Haus der Musik für alle BesucherInnen, die sich an der Kassa auf die „ORF-Museumszeit“ Aktion beziehen, einen verbilligten Eintritt von 10 Euro statt 14 Euro an.

Die Trias der Wiener Klassik im Mozarthaus Vienna

Auch Wolfgang Amadeus Mozarts einzige erhaltene Wiener Wohnung öffnet ihre Türen für die „ORF-Museumszeit“. Neben Führungen durch das Mozarthaus Vienna am 8. und 9. Oktober um 17.00 Uhr wird die Sonderausstellung „Die Trias der Wiener Klassik: Haydn-Mozart-Beethoven“ präsentiert. An Hand von ausgewählten Themenbereichen sowie Objekten und Texten spürt die Ausstellung den drei Giganten der Musikwelt nach, die die klassische Musik nachhaltig geprägt haben. Auch optisch gibt es dabei einige Neuerungen: Die Wiener Designerin Julia Landsiedl und Kurator Walter Reicher haben für die neue Sonderausstellung gemeinsam ein Konzept entwickelt, das Farbe in den Ausstellungsraum bringt. Mit Großporträts, Farbcodes und einer durchgestylten Timeline wird den BesucherInnen die neue Ausstellung nähergebracht.

Während der „ORF-Museumszeit“ bietet das Mozarthaus Vienna ermäßigte Tickets (7 Euro statt 11 Euro) an. Diese sind gültig bei der Nennung des Kennworts „ORF-Museumszeit“. Führungen sind für BesucherInnen mit gültigem Eintrittsticket kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich (ticket @ mozarthausvienna.at).

Zeitreise im Jüdischen Museum Wien

Das Sonderprogramm im Jüdischen Museum Wien beginnt am 4. Oktober um 14.00 Uhr mit dem Kinder-Workshop „Wir feiern Sukkot!“. Das Sukkot-Fest beginnt am Abend des 2. Oktober 2020 und gehört zu den hohen jüdischen Feiertagen im Herbst. Was „Sukkot“ eigentlich bedeutet, wie man es feiert, was es mit „Etrog“ und „Lulaw“ auf sich hat, erfahren die jungen Gäste ab sechs Jahren in einer spannenden Tour durchs Museum mit anschließendem Bastel-Workshop.

Bei der Führung „Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute“ am 4. Oktober um 15.00 Uhr erfahren die TeilnehmerInnen Wien aus einer jüdischen Perspektive kennen. Um 16.00 und 16.30 Uhr findet die Finissage-Führung der Sonderausstellung „Die Ephrussis. Eine Zeitreise“ statt. Seit 6. November 2019 läuft die Ausstellung im Jüdischen Museum Wien und erzählt die Geschichte der berühmten Ringstraßen-Familie Ephrussi.

Am 5. Oktober um 17.00 Uhr liefert das Jüdische Museum Wien mit der Führung „Vier Feste um fünf“ Infos zu den hohen Feiertagen im Herbst. Das Schaudepot verwahrt die kostbaren Sammlungen des Jüdischen Museums Wien. Bei der Führung erfahren die BesucherInnen mehr über jeweils ein Objekt aus den verschiedenen Sammlungsbereichen zu den jüdischen Feiertagen im Herbst. Der Ausstellungsrundgang „Schabbat Schalom“ am 9. Oktober um 17.00 Uhr liefert Informationen zum wöchentlichen Ruhetag Schabbat und lässt die Gäste von der Gegenwart in die Vergangenheit und wieder zurück reisen.

Bei Nennung des Codes „ORF-Museumszeit“ erhalten die BesucherInnen ermäßigten Eintritt (10 Euro statt 12 Euro) und können den Medienguide gratis nützen. Vom 4. bis 9. Oktober erhalten alle Interessierten die Jahreskarte des Jüdischen Museums Wien zum Spezialpreis von 25 Euro statt 32 Euro. Für alle Führungen wird um Anmeldung im Vorhinein gebeten (Tel. +43/1/535 04 31-1537 und -1538 oder E-Mail: tours @ jmw.at).

ORF-Ticket

Tickets für die „ORF-Museumszeit" sind in allen teilnehmenden Museen und Kulturinstitutionen erhältlich. Vom 3. bis 10. Oktober gibt es im Rahmen der „ORF-Museumszeit“ in allen teilnehmenden Häusern unter dem Label „ORF-Ticket“ eine Woche lang besondere Aktionen wie beispielsweise Ermäßigungen, Sonderprogramme, Kinderextras und vieles mehr.

Alle Informationen zur „ORF-Museumszeit“ finden Sie unter https://langenacht.orf.at

