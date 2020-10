AKNÖ/WKNÖ: Corona-Schnelltest-Straße im Vollbetrieb

Bereits 400 Anmeldungen am ersten Tag

St. Pölten (OTS) - Die Corona-Schnelltests für ArbeitnehmerInnen und Unternehmen in Niederösterreich sind voll angelaufen. Allein am 1. Tag sind, gestern, Donnerstag, 400 Anmeldungen im „Start-Bezirk“ Mödling beim Arbeits- und Sozialmedizinischen Zentrum Mödling (AMZ) eingegangen. Die Corona-Schnelltest-Straße in Wiener Neudorf ist bereits im Vollbetrieb, Freitagfrüh ließen sich zahlreiche ArbeitnehmerInnen und Unternehmer testen. „Wir schaffen damit Sicherheit für die Beschäftigten und die Unternehmen“, so Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer NÖ und Vorsitzender des ÖGB NÖ. „Durch die schnellen Testergebnisse herrschen Klarheit und Planbarkeit“, so Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Die hohe Anzahl an Anfragen und Anmeldungen zeigen, wie wichtig diese Maßnahme ist. Das österreichweite Vorzeigeprojekt der Sozialpartner Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Niederösterreich wird auch in anderen Bundesländern mit großem Interesse verfolgt, wie mehrere Anfragen von Interessierten zeigen. „Der Bund ist daher jetzt gefordert, unsere Initiative umgehend zu übernehmen und allen ArbeitnehmerInnen und Unternehmen anzubieten“, so Wieser und Ecker.

Das AMZ Arbeits- und Sozialmedizinisches Zentrum Mödling Gesellschaft m.b.H. ist bei den Corona-Schnelltests im „Pilot-Bezirk“ Mödling mit der operativen Umsetzung befasst.

Die Anmeldung ist möglich:

O online unter: https://www.amz.at/corona-schnelltests/

O telefonisch unter 0664/2678421

