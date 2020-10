VOR und BOKU starten Pilotprojekt: Studierende erhalten mit FAIRTIQ-App 80% Ermäßigung auf Öffi-Fahrten zum Standort Tulln

Digitalisierungsoffensive: BOKU ermöglicht in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) im Rahmen des FAIRTIQ-Pilotversuchs kostengünstige Tickets für Studierende

Dabei kommt eine innovative Post-Pay-Lösung am Smartphone zum Einsatz: Mit der FAIRTIQ LAB App wird die Öffi-Fahrt nach einem Check-in/Check-out-Prinzip mittels GPS-Tracking verrechnet. Bevor die Fahrt zwischen Tulln und Wien angetreten wird, startet man die App, beim Aussteigen checkt man wieder aus. Die Kooperation mit der BOKU hilft uns auch im Test der neuen Bezahlmöglichkeit und ist damit eine Win-Win-Situation für beide Partner“, erklärt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. - 1/4

Wir testen die App bereits seit einigen Wochen intern sowie seit 14. September 2020 auch mit Online-Ticketshop-KundInnen und erweitern den Kreis nun um jenen der BOKU-Studierenden“, freut sich VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll. - 2/4

Als Universität für Bodenkultur Wien kombinieren wir unsere besondere Verantwortung für ökologische Themen mit unserem technischen Know How“, unterstreicht Rektor Hubert Hasenauer. „Mit dem BOKUTicket, unserem neuesten Projekt aus der Digitalisierungsoffensive BOKU, das wir in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Ost-Region durchführen, fördern wir die Öffis als ökologisches Transportmittel, nutzen modernste Technologien per Handy-App und entlasten unsere Studierenden durch günstige Tarife. - 3/4

Als Hochschüler*innenschaft an der BOKU haben wir uns lange dafür eingesetzt, dass Studierende hier entlastet werden. Wir hoffen, dass die Testphase erfolgreich läuft und in Zukunft auch Studierende, die kein Smartphone oder keine Kredit- bzw. Debitkarte besitzen, die Möglichkeit bekommen werden, den Rabatt in Anspruch zu nehmen“, so Schützenhofer. - 4/4

Niederösterreich/Wien (OTS) - Studierende der BOKU haben ab sofort die Möglichkeit, auf Öffi-Fahrten zu Lehrveranstaltungen zwischen Wien und dem Standort Tulln eine 80-prozentige Ermäßigung auf Einzel- bzw. Tageskarten zu erhalten. Die Vergünstigung kann in der innovativen FAIRTIQ LAB App über einen Rabattcode der BOKU eingelöst werden.

Die Universität für Bodenkultur Wien stellt in einer Kooperation mit dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) im Rahmen eines Testbetriebs Studierenden Ermäßigungscodes für studienbezogene Fahrten an Werktagen (MO – FR) zur Verfügung. Das heißt, eine einfache Fahrt kostet statt bisher 9,50 Euro nur noch 1,90 Euro, die Tageskarte statt 19,60 Euro nur mehr 3,90 Euro. Vorhandene Semestertickets für die Kernzone Wien können in der FAIRTIQ LAB App hinterlegt werden, die Einzelkarten nach Tulln kostet dann nur 1,40 Euro, eine Tageskarte 2,80 Euro.

„Dabei kommt eine innovative Post-Pay-Lösung am Smartphone zum Einsatz: Mit der FAIRTIQ LAB App wird die Öffi-Fahrt nach einem Check-in/Check-out-Prinzip mittels GPS-Tracking verrechnet. Bevor die Fahrt zwischen Tulln und Wien angetreten wird, startet man die App, beim Aussteigen checkt man wieder aus. Die Kooperation mit der BOKU hilft uns auch im Test der neuen Bezahlmöglichkeit und ist damit eine Win-Win-Situation für beide Partner“, erklärt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die Abrechnung erfolgt am Ende des Tages automatisch über das hinterlegte Zahlungsmittel, dabei wählt das System nach einer Bestpreis-Garantie entweder Einzelkarten oder die Tageskarte. „Wir testen die App bereits seit einigen Wochen intern sowie seit 14. September 2020 auch mit Online-Ticketshop-KundInnen und erweitern den Kreis nun um jenen der BOKU-Studierenden“, freut sich VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll.

Die BOKU-IT hat die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Studierenden in ihrem BOKU-Online-Account den Ermäßigungscode downloaden können. Die Daten werden von der BOKU dabei weder an den VOR noch an FAIRTIQ weitergegeben.

„Als Universität für Bodenkultur Wien kombinieren wir unsere besondere Verantwortung für ökologische Themen mit unserem technischen Know How“, unterstreicht Rektor Hubert Hasenauer. „Mit dem BOKUTicket, unserem neuesten Projekt aus der Digitalisierungsoffensive BOKU, das wir in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Ost-Region durchführen, fördern wir die Öffis als ökologisches Transportmittel, nutzen modernste Technologien per Handy-App und entlasten unsere Studierenden durch günstige Tarife.“

Die Zugtickets nach Tulln würden für viele Studierende, die zu diesem Standort pendeln müssen, eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung darstellen, betont Johannes Schützenhofer, Vorsitzender der ÖH BOKU. „Als Hochschüler*innenschaft an der BOKU haben wir uns lange dafür eingesetzt, dass Studierende hier entlastet werden. Wir hoffen, dass die Testphase erfolgreich läuft und in Zukunft auch Studierende, die kein Smartphone oder keine Kredit- bzw. Debitkarte besitzen, die Möglichkeit bekommen werden, den Rabatt in Anspruch zu nehmen“, so Schützenhofer.

In wenigen Schritten zum günstigen BOKUTicket

Registrierung für die FAIRTIQ LAB APP: hier (weitere Infos dazu unter www.vor.at/mobil/projekte)

Ermäßigungscode im BOKU-Online Account holen

FAIRTIQ LAB APP (blaues Icon) im App Store oder Play Store downloaden

In der App registrieren und Zahlungsmittel (Mastercard, VISA) sowie Ermäßigungscode hinzufügen

Die Voraussetzungen, um das ermäßigte Ticket in Anspruch nehmen zu können:

Die Ermäßigung kann ausschließlich von Studierenden der BOKU für studienbezogene Fahrten zwischen Wien und Tulln in Anspruch genommen werden. Die Weitergabe der Ermäßigung an Dritte und die Verwendung für private Zwecke sind nicht erlaubt.

Die Abrechnung erfolgt am Ende des Tages automatisch über das hinterlegte Zahlungsmittel. Semesterkarten für Wien können in der App hinterlegt werden und werden bei der Bezahlung berücksichtigt – das Semesterticket der Wiener Linien muss mitgeführt werden.

FAIRTIQ: VOR, Wiener Linien und Wiener Lokalbahnen testen seit 14. September 2020 automatisierten Ticketkauf mit FAIRTIQ-App

Der Verkehrsverbund Ost-Region, Wiener Linien und Wiener Lokalbahnen testen mit der FAIRTIQ LAB App in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland seit 14. September 2020 diese neue Art des Öffi-Ticketkaufs. Die FAIRTIQ LAB App ermittelt und verrechnet via GPS-Tracking das jeweils kostengünstigste Ticket – je nachdem, ob Einzeltickets oder Tageskarten günstiger kommen. Weitere Infos sind unter www.vor.at/presse abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH

Mag. Christina Maria Bachmaier

Pressesprecherin

0664 60955 1513

christina.bachmaier @ vor.at

www.vor.at



Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)

Bettina Fernsebner-Kokert, BA

0664 885 86 531

bettina.fernsebner @ boku.ac.at

www.boku.ac.at