Melodien jüdischer Komponisten im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Die nächste Veranstaltung im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) ist ein stimmungsvoller Musik-Abend, den der „Kunst- und Kulturverein Take 5“ ausrichtet. Am Dienstag, 6. Oktober, gastiert im Saal des Museums die Sopranistin Jowita Sip und bringt ab 19.00 Uhr ausgesuchte Stücke jüdischer Tondichter zu Gehör. Auf dem liebevoll arrangierten Programm stehen Kompositionen namhafter Tonsetzer wie Mendelssohn und Meyerbeer. Über den Eintrittspreis entscheiden die Besucherinnen und Besucher. Das „Take 5“-Team ersucht um „großzügige Spenden“ für die Sängerin. Corona-Vorschriften sind von der Zuhörerschaft einzuhalten (Mund-Nase-Schutzmaske, Abstand, u.a.). Bitte um Anmeldungen zum Konzert „Juedisch-Klassik-Musik“: Telefon 0699/19 13 63 03. Reservierungen via E-Mail: verein.take5@gmail.com.

Regelmäßig dient das Bezirksmuseum Hietzing als Veranstaltungsort. Von Konzerten und Lesungen bis zu Ausstellungen und Vorträgen reichen die Kultur-Aktivitäten. Über die künftigen Termine informiert der ehrenamtliche Museumsleiter, Ewald Königstein, unter der Telefonnummer 877 76 88 (Samstag: 14.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch: 14.00 bis 18.00 Uhr). Auch per E-Mail ist der Bezirkshistoriker erreichbar: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Kunst- und Kulturverein Take 5: https://vereintake5.jimdofree.com/veranstaltungen/

Sopranistin Jowita Sip: https://de-de.facebook.com/jowitasip/

Kulturelle Angebote im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

