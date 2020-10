FP-Mahdalik ad VP-Nehammer: „Extinction Rebellion - Hat die „Flex“ einen Kurzen?

Hart schaut jedenfalls anders aus

Wien (OTS) - „Grimmig dreinschauen, harmlose Spaziergänger während des Lockdowns ohne Rechtsgrundlage schnalzen oder Gastronomen nach Strich und Faden schikanieren ist für einen Innenminister auf Dauer zu wenig. Die Wiener Bevölkerung würde sich dringend wünschen, dass Nehammer seine Eier auch findet, wenn radikale Klima-Idioten illegale Straßenblockaden errichten und den Verkehr in Wien zum Erliegen bringen. Schon bei der ebenfalls illegalen Besetzung des Michaelerplatzes hat er seine Polizei zwei Tage ‚prüfen‘ lassen, ob diese Aktion illegal oder illegal ist. So ein Weichei ist an der Spitze der Exekutive völlig fehl am Platz, ein Innenminister Kickl wäre mit den arbeitsscheuen ‚Aktivisten‘ schon längst abgefahren“, sagt FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik und fordert die sofortige Auflösung der Blockade. (Schluss)ha/eng/er

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at