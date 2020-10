„Spot on Flamenco” im ORF RadioKulturhaus: Alfredo Tejada am 9.10. & José del Tomate am 16.10.

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Spot on Flamenco“ wird an zwei Abenden im Oktober Abhilfe gegen das Fernweh geschaffen und der musikalischen Flamenco-Leidenschaft gefrönt. Dabei werden zwei Künstler aus Spanien auftreten: Der Cantaor Alfredo Tejada am Freitag, den 9. Oktober (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal und das junge Gitarrentalent José del Tomate, Sohn des großen Tomatito, am Freitag, den 16. Oktober (19.30 Uhr) im Studio 3. Beide stehen in der Tradition des „Flamenco Nuevo“ und bringen ihre ganz persönlichen Interpretationen mit viel „Sentío“ (Gefühl) und von großer „Jondura“ (Tiefe) erstmals in Wien zu Gehör.

Alfredo Tejada zählt zu den beliebtesten und bekanntesten Sängern des „Flamenco Nuevo“. Die Musik von Tejada drückt die alte Flamenco-Tradition mit einer bemerkenswerten Sensibilität und „Jondura“, also tiefen Emotionen, aus. Der 1979 in eine Künstlerfamilie geborene Sänger ist nicht nur unter den „Großen“ des Flamencos aufgewachsen – er ist heute einer von ihnen und steht mit berühmten Künstlern wie Flamenco-Legende Blanca del Rey auf der Bühne. Darüber hinaus hat Tejada viele Auszeichnungen erhalten, darunter die renommierte „Lámpara Minera“. Der zweite Abend des Flamenco-Schwerpunkts widmet sich dem jungen Gitarrentalent José del Tomate. Der junge Flamenco-Gitarrist José Fernández aka José del Tomate überzeugt mit ausgereifter Technik und einem ungewöhnlichen Sinn für Rhythmus. Er entstammt einer großen Flamenco-Dynastie: Sein Vater ist niemand Geringerer als Tomatito und sein Urgroßvater war Miguel Fernández Cortés „El Tomate“, von dem er auch seinen Künstlernamen geerbt hat. Beide Flamenco-Größen inspirierten den jungen José und er beschloss bereits mit 13 Jahren, in ihre Fußstapfen zu treten. Zu seinen weiteren großen Inspirationsquellen zählen Sabicas, Paco de Lucía und insbesondere sein Onkel El Niño Miguel. Der Eintritt für „Spot on Flamenco” beträgt je EUR 22,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at