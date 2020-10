Ecker: Die Farm-to-Fork Strategie als Chance für die Landwirtschaft erkennen

Köstinger soll gestalten und nicht immer erklären, was nicht geht

Wien (OTS/SK) - Die von der EU-Kommission propagierte Farm-to-Fork Strategie für eine nachhaltige Produktion von Lebensmitteln ist eine große Chance für die österreichische Landwirtschaft, stellte SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker am Donnerstag fest. Ecker forderte Landwirtschaftsministerin Köstinger in der Sitzung des EU-Unterausschusses des Nationalrates am Donnerstag auf, diese Chance zu nutzen und in der österreichischen Landwirtschaft umzusetzen und nicht immer nur zu erklären, was alles nicht geht. ****

Gerade die Corona-Krise hat gezeigt bzw. zeigt, wie wichtig regionale Versorgung für die Ernährungssouveränität ist. Zudem sind gesunde Lebensmittel den Menschen gerade jetzt besonders wichtig, da sie auch das Immunsystem stärken, so Ecker. Daher muss die Kennzeichnung der Herkunft von Lebensmitteln verbunden sein mit Informationen über die Haltungsform und die Fütterung. Es ist die Aufgabe von Landwirtschaftsministerin Köstinger, sich in Österreich und der EU für die Umsetzung dieser Strategie einzusetzen, schloss die SPÖ-Landwirtschaftssprecherin. (Schluss) PP/ls

