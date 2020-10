Discovery Life Sciences startet SpecimenSeq(TM): Genomisch und klinisch annotierte Bioprobensätze zur Beschleunigung der Entwicklung von Flüssigbiopsien und Immuntherapien

Huntsville, Alabama (ots/PRNewswire) - Angetrieben durch die Integration der weltweit führenden Bioprobenlösungen von Discovery mit den Sequenzierungs- und Bioinformatikdiensten von HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences(TM) (Discovery) kündigt die Einführung eines leistungsstarken neuen Tools für diagnostische Assays für flüssige Biopsien und Entwickler onkologischer Medikamente an: SpecimenSeq(TM). Bei SpecimenSeq handelt es sich um eine Sammlung qualitativ hochwertiger, vollständig genehmigter Bioproben, die klinische und molekulare Charakterisierungen enthalten, um Forscher bei der Identifizierung, Entwicklung und Validierung neuer Biomarker-Signaturen für Anwendungen in der Präzisionsmedizin zu unterstützen.

SpecimenSeq besteht aus aufeinander abgestimmten Bioprobensätzen einschließlich FFPE, Double-Spun-Plasma und Buffy-Coat-Formaten von behandelten, naiven Krebspatienten. Die Bioproben sind vollständig mit klinischen Daten annotiert, und die FFPE-Bioproben enthalten insbesondere klinisch relevante genomische Varianten von 64 Genen.

Genomische Daten für SpecimenSeq werden mit Hilfe des kundenspezifischen, auf dem HAD QGEN MultiModal Panel basierenden DNA- und RNA-Analyseservice erstellt, der nur über das Sequenzierungs- und Bioinformatik-Labor von Discovery, HudsonAlpha Discovery, erhältlich ist. Der kundenspezifische HAD QGEN MultiModal-Panel-Service von Discovery nutzt QIAGENs QIAseq MultiModal zielgerichtete DNA- und RNA-Sequenzierungschemie- und Analyseplattform, die auch als eigenständiger Service über HudsonAlpha Discovery mit einer Detektion der Häufigkeit varianter Allele bei <5 % oder besser verfügbar ist.

"Forscher benötigen menschliche Bioproben mit bekannten klinischen Daten und relevanter genomischer Charakterisierung, um kritische Entscheidungen treffen zu können, während sie neuartige flüssige Biopsie-Assays und neue Präzisionstherapien zur Behandlung von Krebs entwickeln", sagte Glenn Bilawsky, CEO von Discovery Life Sciences. "SpecimenSeq bestätigt die Position von HudsonAlpha Discovery als führender wissenschaftlicher strategischer Partner, der die Bedürfnisse von Forschern erfüllt, indem er unsere globalen Bioprobenlösungen mit unseren erstklassigen Sequenzierungs- und Bioinformatikdiensten integriert."

"QIAGEN freut sich, als Technologieanbieter für die SpecimenSeq-Lösung von Discovery ausgewählt worden zu sein", sagte Angela Ryan, Vice President, Head of Genomics Marketing bei QIAGEN. "Die Kombination unserer innovativen QIAseq NGS-Lösungen mit den integrierten Fähigkeiten von Discovery wird Wissenschaftlern helfen, intelligentere onkologische Forschung schneller durchzuführen, indem sie qualitativ hochwertige Bioproben mit genomischer Annotation, angereichert durch das kundenspezifische HAD QGEN MultiModal Sequencing Panel, verwenden.

Informationen zu Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences ist weltweiter Marktführer in den Bereichen Bioprobenanalyse, Beschaffung, Vertrieb und wissenschaftliche Dienstleistungen für die Pharma-, Biotechnologie- und Diagnostikindustrie. HudsonAlpha Discovery ist die weltweit anerkannte Sequenzierungs- und Bioinformatik-Abteilung von Discovery, die die aktuellsten Technologien der Genomforschung nutzt, um Entdeckung, translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen. Angetrieben von der Wissenschaft arbeitet das Discovery-Team mit Kunden in einem innovativen, beratenden Ansatz zusammen, um Hindernisse zu überwinden und ein schnelleres Endergebnis zu erzielen. We are Science at your Service(TM)! Weitere Informationen finden Sie unter www.dls.com.

