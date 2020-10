VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: SPÖ-Hacker verfolgt Strategie des Verheimlichens

Keine Auskunft über Verlässlichkeit der Schul-Schnelltests – Auch bei Bezirkszahlen muss endlich Transparenz gewährleistet werden

Wien (OTS) - „Während die Corona-Infektionszahlen in Wien weiter ungebremst steigen, verfolgt der verantwortliche SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker eine Strategie des Verheimlichens. Obwohl gerade in dieser herausfordernden Phase der Krise volle Transparenz erforderlich wäre, hält Hacker daran fest, den Wienerinnen und Wienern relevante Informationen vorzuenthalten. Anders ist es nicht erklärbar, warum in Wien zwar – sehr erfreulicherweise - ein sogenannter Cluster-Buster-Bus unterwegs ist, um Schnelltests bei Verdachtsfällen in Schulen zu ermöglichen, es gleichzeitig aber keine Auskünfte bezüglich der Sensitivität der Schnelltests gibt. Deshalb braucht es rasch Aufklärung darüber, wie zuverlässig diese Tests tatsächlich funktionieren“, äußert sich die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, bezugnehmend auf die Geheimniskrämerei des Wiener SPÖ-Gesundheitsstadtrats.

Auch die konkreten Infektionszahlen in den einzelnen Wiener Bezirken seien weiterhin der Öffentlichkeit nicht zugänglich, beklagt Schwarz: „Nach wie vor verschweigt Peter Hacker die konkreten Zahlen der positiv Getesteten in den einzelnen Wiener Bezirken. Es ist dringend notwendig, dass der SPÖ-Gesundheitsstadtrat endlich einlenkt und alle relevanten Zahlen transparent auf den Tisch legt. Anstatt sein Regierungsmitglied zur Offenlegung der Daten zu ermutigen, schweigt Bürgermeister Michael Ludwig zu dessen intransparentem Vorgehen.“

