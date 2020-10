UX – Content – Design: Die Dreiecksbeziehung war Thema der ersten DIGITAL INNOVATION SESSION nach der Sommerpause

Ralph Harreiter, CEO von parkside und die Content-Spezialistin Nicola Dietrich gaben spannende Einblicke beim Online-Event zur „Ménage à trois erfolgreicher Marketer“

Neben Design und Funktionalität muss vor allem der Content stimmen. Hier darf ich nicht von den Präferenzen meines Unternehmens ausgehen, oder wie viel Herzblut wir in eine Website gesteckt haben: bedeutend ist, was den User interessiert und dieser muss im Fokus stehen. Nicola Dietrich, Head of Content Strategy bei der styria digital one und Styria Content Creation 1/2

Maßgeblich ist, wie ich UX anwende und wie ich alle Aspekten wie, Content und Design kombiniere – denn alle Komponenten haben einen Einfluss auf das Anwendungserlebnis. Die Qualität der Umsetzung spielt hier auch eine tragende Rolle: nur wenn diese stimmt, kann das Produkt auch erfolgreich sein“, so der UX-Experte. Die Maßnahmen müssen außerdem immer im Einklang mit den Unternehmenszielen stehen. Vorteile sieht Harreiter hier klar bei digitalen Produkten, denn „digital kann ich alles, unmittelbar und jederzeit testen. Diese Kennzahlen müssen genutzt werden Ralph Harreiter, CEO von Parkside 2/2

Wien/Graz (OTS) - Mit den DIGITAL INNOVATION SESSIONS unterstützen styria digital one & Styria Content Creation Kunden, Partner & Interessierte in der digitalen Transformation. In Kooperation mit parkside fand die neueste Auflage des digitalen Live-Events am Mittwoch (30. September) mit über 100 Gästen statt und brachte unter der Moderation von Xenia Daum interessante Insights zum Thema User Experience, Content & Design.

Ralph Harreiter, der CEO von Parkside, einem „Hidden Tech Champion“ aus Graz mit UX-UI-Expertise und Top-Kunden aus dem Silicon Valley, brachte es auf den Punkt: Die User Experience trägt signifikant zum Unternehmenserfolg bei und muss in den Mittelpunkt des Tuns gestellt werden. Anhand des Best Cases von Ride Amigos, einer amerikanischen „Commuter Management und Ridesharing“-Plattform, zeigte er, wie das Unternehmen mit Hilfe verschiedener Designanpassungen KPIs wie registrierte User, Traffic und verzeichnete Fahrten signifikant steigern konnte: „Maßgeblich ist, wie ich UX anwende und wie ich alle Aspekten wie, Content und Design kombiniere – denn alle Komponenten haben einen Einfluss auf das Anwendungserlebnis. Die Qualität der Umsetzung spielt hier auch eine tragende Rolle: nur wenn diese stimmt, kann das Produkt auch erfolgreich sein“, so der UX-Experte. Die Maßnahmen müssen außerdem immer im Einklang mit den Unternehmenszielen stehen. Vorteile sieht Harreiter hier klar bei digitalen Produkten, denn „digital kann ich alles, unmittelbar und jederzeit testen. Diese Kennzahlen müssen genutzt werden“ .

Den zweiten Impulsvortag in dieser Session hielt Nicola Dietrich, Head of Content Strategy bei der styria digital one und Styria Content Creation. Sie erläuterte wie wichtig Content-Design nach dem UX Model ist und warum das Bauchgefühl bei Content-Entscheidungen an letzter Stelle stehen sollte. „Neben Design und Funktionalität muss vor allem der Content stimmen. Hier darf ich nicht von den Präferenzen meines Unternehmens ausgehen, oder wie viel Herzblut wir in eine Website gesteckt haben: bedeutend ist, was den User interessiert und dieser muss im Fokus stehen.“ Weiters muss der Content an jedem Punkt der Customer Journey auf die Unternehmensziele einzahlen und idealerweise auch für Interaktion sorgen. Denn „Content ist das zentrale Element, das für eine gelungene User Experience entlang der gesamten Kundenreise sorgt“. Essenziell ist für Dietrich außerdem, dass der User-Experience-Ansatz schon zu Beginn eines Projektes in die strategischen Überlegungen einbezogen wird.

Xenia Daum, die als styria digital one Geschäftsführerin wieder die Moderation der Veranstaltung übernahm, präsentierte zur ausführlichen Fragerunde am Schluss die Key-Take-Aways dieser Session in Form von „Fragen, die es sich zu stellen lohnt“. Denken wir User Experience bereits größer als UX Research und UX Design? Führen wir Research & Testing regelmäßig durch, um unsere KPIs zu verbessern? Erfüllen unsere Web- und Apps einen tatsächlichen Nutzen? Ist jedes unserer Content-Pieces entlang der gesamten Customer Journey optimiert? Und: Sind alle relevanten Stakeholder (auch Vertrieb & Design!) in meine Content Marketing Strategie involviert?

Terminhinweis: Die nächste DIGITAL INNOVATION SESSION findet am 21. Oktober 2020 in Kooperation mit Beyond Gaming statt. Thema ist: „Respawn your brand – wie Marken in der Welt von Gaming & eSports wieder auferstehen. Die DOs & DON'Ts, um die junge ZG abseits von TikTok, Instagram & Co. zu erreichen“

Eine Anmeldung ist unter sdo.at/dis möglich.

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und innovativer Sparring-Partner für Unternehmen in der Digitalisierung. Die sd one verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, ligaportal.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie der Burda Lifestyle Medien, Media in Progress, volume.at, wetter.tv, uvm. Für zahlreiche namhafte Kunden aus allen Branchen betreut die sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Digital-Kampagnen inkl. Content-Erstellung sowie die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und neuen Kommunikationslösungen und Werbeprodukten. Das große Medien- und Kunden-Netzwerk, die vielfältige Digital-Expertise und die Vernetzung mit der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation machen die sd one zu einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für sämtliche digitalen Lösungen aus einer Hand. www.sdo.at

Styria Content Creation ist ein vielfach ausgezeichneter Magazinverlag und eine preisgekrönte Content-Marketing-Agentur mit mehr als hundert internen und externen Experten zu Storytelling, Video, Content-Strategie, Redaktion, Social-Media-Marketing, SEO, Design, uvm. Sie entwickelt Content- und Kommunikationslösungen in digitaler, audiovisueller und gedruckter Form und begleitet Kunden im gesamten Content-Prozess – von der Entwicklung der Content-Strategie, über die Content-Produktion für alle Kanäle (Digital, App, Print, Audio, Video), bis zur Content-Distribution und schließlich der Performance-Messung. Mehr als 80 nationale und internationale Auszeichnungen für ihre Projekte machen die Styria Content Creation zu einer der erfolgreichsten Content-Marketing-Agenturen Österreichs. www.styriacontentcreation.com

