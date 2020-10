Berührender Start der Pink Ribbon Aktion 2020

Wien (OTS) - Die Österreichische Krebshilfe und die 2. Präsidentin des Nationalrates und langjährige Pink Ribbon Botschafterin, Doris Bures, luden heute Vormittag zum offiziellen Auftakt der Pink Ribbon Aktion 2020 und zur Präsentation des Buches „Die Mutmacherinnen“, in dem 12 Brustkrebspatientinnen sehr offen über ihre Geschichte mit der Erkrankung sprechen.



Aufgrund der Covid-19-Situation und zum besonderen Schutz der Patientinnen fand die Veranstaltung im Freien (Cafe in der Hofburg) und im kleinen Kreis statt. Uschi Pöttler-Fellner organisierte und moderierte den Live-Stream.

Unter den Gästen: Doris Bures (Gastgeberin), Uschi Pöttler-Fellner (Moderation und live-stream), Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda, Krebshilfe GF und Pink Ribbon-Projektleiterin Doris Kiefhaber, Schriftstellerin Julya Rabinowich, Starfotografin Sabine Hauswirth und die Direktorin der angrenzenden Spanischen Hofreitschule und langjährige Pink Ribbon Botschafterin Sonja Klima und 10 der 12 „Mutmacherinnen“.

Das Buch „Mutmacherinnen“ ist ab heute im gut sortierten Buchhandel um Euro 24,90 (ISBN Nr. 978-3-20007184-1) erhältlich. Der Reinerlös geht an die Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe zur Unterstützung von Brustkrebspatientinnen, die durch die Erkrankung auch in finanzielle Not geraten sind.

Link zum Film/Live-Stream

