Tag der Stiftungen am 1. Oktober: Hunderten Kindern konnte mit der Stiftung „Fürs Leben“ schon geholfen werden

Samariterbund: Kinder aus armutsgefährdeten Familien sind in Zeiten von Corona besonders betroffen

Wien (OTS) - Am Tag der Stiftungen am 1. Oktober dankt der Samariterbund für die wertvolle Unterstützung für die Samariterbund-Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“ (www.fuersleben.at), die 2016 ins Leben gerufen wurde. Die Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern, die von Armut betroffen sind, im Falle einer Krankheit zu helfen, wenn öffentliche wie auch private Leistungsträger keinerlei finanzielle Hilfe mehr leisten. Bisher konnte die Stiftung so dank der SpenderInnen hunderten Kindern rasch und unbürokratisch helfen.

"Jedes fünfte Kind lebt in Armut oder Armutsgefahr – und das hat massive Auswirkungen auf die Gesundheit", so ASBÖ-Bundesgeschäftsführer LAbg. KO Reinhard Hundsmüller. „Kinder und Jugendliche, die in armen Verhältnissen leben, zählen zu den chronisch Kranken von morgen. Corona verschlimmert leider die Situation für armutsgefährdete Kinder noch um ein Vielfaches“, so Hundsmüller. In Zeiten der Pandemie leiden die meisten Familien unter einer enormen Mehrfachbelastung. Familien, die in Armut leben, trifft das doppelt so stark. Viele Eltern sind von Arbeitslosigkeit betroffen oder in Kurzarbeit und auf Erspartes kann nicht zurückgegriffen werden. Eltern und Kinder müssen oft auf kleinstem Raum zusammenleben und zu den existenziellen Problemen kommen auch hohe emotionale Belastungen, die häufig zu sehr angespannten Situationen führen.

"Leidtragende sind vor allem die Kinder. Oft fehlt es den Eltern an Geld für Medikamente oder notwendige Therapien, die auch von der Österreichischen Gesundheitskasse nicht übernommen werden. Wir bitten daher dringend um Unterstützung, um diesen Kindern helfen zu können", appelliert Hundsmüller an die Solidarität der ÖsterreicherInnen.

Bitte helfen Sie!

Spendenkonto:

Samariterbund Wohlfahrtsstiftung "Fürs Leben"

IBAN: AT11 2011 1890 8909 9200

BIC: GIBAATWWXXX

Spendenzweck: „Fürs Leben“

Danke für Ihre Unterstützung!

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Karola Binder

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

01 89 145-221 oder 0664/844 60 17

karola.binder @ samariterbund.net

www.samariterbund.net