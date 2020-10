Mahrer/Hungerländer zu Hacker: Anbiederung an linksradikale Szene abzulehnen

Peter Hacker solidarisiert sich in sozialen Medien mit linksradikaler Szene in Wien – Gesundheitsstadtrat soll endlich Sozialhilfe-Grundsatzgesetz umsetzen

Wien (OTS) - „Das Ernst Kirchweger Haus in Favoriten ist ein Treffpunkt der linksradikalen Szene in Wien und Ursprung von Unruhe und Krawall in der Nachbarschaft“, stellt der Sicherheitssprecher der neuen Volkspartei Wien, Karl Mahrer, klar. Immer wieder klagen Anrainerinnen und Anrainer über Vandalismus, Lärmexzesse und Sachbeschädigungen rund um das Ernst Kirchweger Haus (EKH). „Anstatt sich jedoch für eine Neuaufstellung des Ernst Kirchweger Hauses einzusetzen, solidarisiert sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker in den Sozialen Medien mit dieser Szene vor Ort. Diese Anbiederung ist scharf zu verurteilen und abzulehnen“, so Mahrer.

Für Gemeinderätin Caroline Hungerländer ist Hackers Auftritt demaskierend: „Hacker stellt seine radikal linke Einstellung ganz offensichtlich zur Schau. Für uns ist jede Form des Extremismus inakzeptabel – egal von welcher Seite“, so Hungerländer. „Wir wollen keinen Rechtsextremismus, keinen islamischen Extremismus und auch keinen Linksextremismus in unserer Stadt.“ Die Anbiederung Hackers an die linksradikale Szene kurz vor der Gemeinderatswahl zeige jedenfalls die wahre Ideologie der Wiener SPÖ, stellt Hungerländer klar.

Statt auf linken Abwegen zu wandern, sei Gesundheitsstadtrat Hacker aufgerufen, den verfassungswidrigen Zustand in Wien endlich zu beenden und das entsprechende Ausführungsgesetz zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz zu erlassen. „Hier ist Wien immer noch säumig. Wir wollen Gerechtigkeit für jene Menschen, die das System finanzieren und aufrechterhalten“, so Hungerländer.

