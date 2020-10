ANSCHOBER: Starke Anstiege der Corona-Infektionen in Teilen Europas

Infektionszahlen in Österreich deutlich zu hoch: 873 Neuinfektionen bei 18.586 Tests

Wien (OTS) - 873 Neuinfektionen bei gleichzeitig 832 Neugenesenen wurden in Österreich in den vergangenen 24 Stunden ein gemeldet - dies bei der sehr hohen Anzahl von 18.586 Tests. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der schwer Erkrankten mit Bedarf an intensivmedizinische Pflege weiter an und liegt bei 98. Damit hat sich die Zahl der Intensivpatienten innerhalb einer Woche um 25% erhöht.***

Die stärksten Steigerungen an Neuinfektionen werden neuerlich aus Wien gemeldet (402), dahinter liegt Oberösterreich mit 152.

Auffällig sind die teilweise stark steigenden Infektionszahlen in mehreren Ländern Europas: etwa in Spanien mit einem Tagesplus von 2,8%, Frankreich (2,4), Niederlande (2,7), Ungarn (3,5), Slowakei (5,9), Slowenien (3,7) - die letzten drei von einem vergleichsweise geringen Ausgangsniveau.

Anschober: „Auch weltweit wächst die Pandemie weiter - ihr Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Auch in Österreich sind die Infektionszahlen für diesen Zeitpunkt viel zu hoch. Denn das Ansteckungsrisiko wird mit sinkenden Temperaturen weiter steigen. Mein Appell geht daher weiterhin an die Regionen mit erhöhtem Risiko, besonderes Augenmerk auf rasche Testungen und schnelles Kontaktpersonenmanagement zu legen. Ich appelliere außerdem an die Behörden vor Ort, das neue Covid-19 Maßnahmen-Gesetz und die Möglichkeit für regionale Zusatzmaßnahmen zu nutzen und punktgenau in Bereichen von Ausbreitungen Schwerpunkten zu setzen.“

