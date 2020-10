Nebenflächen in Ortsdurchfahrt Zellerndorf auf Länge von 250 Metern generalerneuert

Neugestaltung der Ortsdurchfahrten Aschbach und Krenstetten abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - In den Jahren 2019 und 2020 wurden im Ortsgebiet von Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn) die Nebenflächen entlang der Landesstraße L 1065 von der Kreuzung mit der Landesstraße L1065a bis zum Kurvenbereich nächst dem Heurigen Prechtl neugestaltet. Im Beisein von Karl Wilfing, Präsident des NÖ Landtages, sind kürzlich die Arbeiten für den insgesamt rund 230 Meter langen Abschnitt abgeschlossen worden. Neben der Neuerrichtung von Abstellflächen und Parkplätzen wurden dabei auch bestehende Gehsteige saniert und verbreitert sowie zwei Bushaltestellen umgebaut. Überdies verleiht die Grünraumgestaltung dem Ortsbild nun ein harmonisches und natürliches Aussehen. Die Arbeiten wurden durch die Straßenmeisterei Retz in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region ausgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 235.000 Euro, wobei rund 170.000 Euro auf das Land Niederösterreich (Arbeitsleistung) und etwa 65.000 Euro (Material) auf die Marktgemeinde Zellerndorf entfallen.

Die Ortsdurchfahrt von Aschbach (Bezirk Amstetten) im Zuge der Landesstraße L 6208 wurde auf einer Länge von 600 Metern neugestaltet. Landesrat Ludwig Schleritzko meinte kürzlich bei der Baufertigstellung: „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahme hier in Aschbach ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“ Im Bereich von Kilometer 4,661 bis Kilometer 5,260 wurden die gesamten Nebenanlagen (Gehsteige, Park- und Grünflächen, Entwässerungseinrichtungen etc.) neu hergestellt und die Fahrbahn erneuert. Der Gehsteig entlang der Landesstraße auf südöstlicher Seite wurde ab der Kreuzung mit der Wallseer Straße bis zur Kreuzung mit der Austraße erneuert. Abschließend erfolgte die Fahrbahnerneuerung der L 6208 ab der Kreuzung mit der Wallseer Straße bis zum Beginn des Oberen Marktes. Die Arbeiten wurden durch die Straßenmeisterei Amstetten-Nord in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region durchgeführt. Die Gesamtbaukosten betragen rund 500.000 Euro, wovon etwa 420.000 Euro von der Marktgemeinde Aschbach-Markt und 80.000 Euro vom Land Niederösterreich getragen werden.

Im Anschluss an die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Aschbach wurde auch die Ortsdurchfahrt Krenstetten im Zuge der Landesstraße L 6208 erneuert. Mit einem Investitionsvolumen von rund 100.000 Euro (jeweils 50.000 Euro Land Niederösterreich und Marktgemeinde Aschbach-Markt) wurden in Krenstetten nach Verlegung verschiedener Einbauten die Fahrbahn der Landesstraße L 6208 auf einer Länge von rund 540 Metern und teilweise auch die Nebenanlagen (Gehsteige, Grünflächen, Entwässerungseinrichtungen etc.) im Bereich erneuert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

