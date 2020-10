Santander-Woche 2020: Virtuell „All. Together. Now“

195.000 MitarbeiterInnen weltweit nahmen an der Santander-Woche teil. In Österreich fanden Aktivitäten zu den Themen soziales Engagement, Zukunft der Arbeit und Müllvermeidung statt.

Gerade in dieser herausfordernden Zeit war es uns wichtig, unsere jährliche Mitarbeiterwoche abzuhalten und den Zusammenhalt nochmals zu stärken. Die Santander-Woche bietet unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine zusätzliche Möglichkeit zur Begegnung und zum bereichsübergreifenden Austausch, sei es persönlich oder virtuell. Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank

Wien (OTS) - Von 21. bis 25 September fand auch heuer wieder die Santander-Woche in allen Ländern der Gruppe statt. Insgesamt nahmen weltweit mehr als 195.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran teil. Für die rund 450 Beschäftigten in Österreich standen in dieser Woche gemeinsame Aktivitäten zu den Themen soziales Engagement, Zukunft der Arbeit und Müllvermeidung am Programm. Üblicherweise findet die jährliche Mitarbeiterwoche im Juni statt, aufgrund der Corona-Pandemie musste sie heuer verschoben werden.

Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank Österreich: „Gerade in dieser herausfordernden Zeit war es uns wichtig, unsere jährliche Mitarbeiterwoche abzuhalten und den Zusammenhalt nochmals zu stärken. Die Santander-Woche bietet unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine zusätzliche Möglichkeit zur Begegnung und zum bereichsübergreifenden Austausch, sei es persönlich oder virtuell.“

Arbeiten nach Corona

Unter dem Motto „All. Together. Now“ wurde trotz der aktuellen Corona-Situation wieder ein umfangreiches und vielfältiges Programm geboten – großteils virtuell. Täglich fanden Frühstücks- und Lunch-Termine mit dem Management-Team statt, teils online und teils persönlich mit Sicherheitskonzept. Dabei standen nicht nur Businessthemen im Fokus. Es wurde auch bewusst Raum für den informellen Austausch gelassen. Dieser ist gerade während des Lockdowns oftmals zu kurz gekommen ist. Wie der Arbeitsalltag nach Corona ausschauen könnte, war ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen Santander-Woche. Arbeitswelt-Expertin Lena Glaser vermittelte dazu in einem Online-Vortrag Denkanstöße zum Thema „New Work – was lernen wir aus der Corona-Krise?“.

„Wir setzen uns im Management-Team sehr intensiv mit der Digitalisierung der Arbeitswelt und neuen Arbeitsweisen auseinander. In diesem Zusammenhang bieten wir aber auch allen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, sich an diesem Prozess zu beteiligen, mitzugestalten und Ideen dazu einzubringen“, sagt Poenisch.

Soziales Engagement

Soziales Engagement nahm auch dieses Jahr wieder einen besonderen Stellenwert ein: Die Santander Consumer Bank unterstützte die Förderwerkstätte Eisenstadt des Vereins „Rettet das Kind“. Bei diesem Projekt werden Menschen mit besonderen Bedürfnissen gefördert.

Initiative zur Plastikmüllreduktion

Um den Plastikmüll in der Bank weiter zu reduzieren, gab es zum Abschluss der Santander-Woche eine wiederverwendbare Glastrinkflasche für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zusätzlich dazu wurden Sodawasserspender in der Wiener Zentrale und im Kundenservice-Center in Eisenstadt aufgestellt.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie online Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit 2.650 Partnern im Kfz- und Einzelhandel der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Die Santander Consumer Bank beschäftigt über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende 2019 beschäftigt das Institut über 196.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 145 Millionen Kundinnen und Kunden.

Rückfragen & Kontakt:

Santander Consumer Bank GmbH

Mag. Robert Hofer

Telefon: +43 (0)676 8131 9520

E-Mail: robert.hofer @ santanderconsumer.at