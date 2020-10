Norbert Oberhauser präsentiert „Aufsteirern − Die Show der Volkskultur“ am 3. Oktober in ORF 2

Mit u. a. Renate Götschl, Johann Lafer, Die Seer, Hans Knauß, Sabine Kapfinger, Alle Achtung, Schuhplattler Neudau und dem Grazer Philharmonischen Orchester

Wien (OTS) - Das beliebte steirische Volkskulturfest „Aufsteirern“ geht dieses Jahr als großes TV-Event über die Bühne! Ganz Österreich ist am Samstag, dem 3. Oktober 2020, um 21.25 Uhr eingeladen dabei zu sein, wenn Norbert Oberhauser „Aufsteirern − Die Show der Volkskultur“ in ORF 2 präsentiert. Mit dabei sind unter anderem Johann Lafer, Renate Götschl, Hans Knauß, „Die Seer“, Grazer Philharmonisches Orchester, Karina Sarkissova, „Die Roßecker“, Sabine „Zabine“ Kapfinger, HIB.art.chor, Aglaia Szyszkowitz, „Die Steirische Streich“, „Alle Achtung“, Marktmusikverein Thal, Schuhplattler Neudau und die DDC Breakdancer.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Nahe an den Menschen dran sein, sie in ihren Lebenswelten abzubilden, mit Volkskultur authentisch aber nicht verstaubt zu unterhalten, das ist eine der wesentlichen Aufgaben des ORF, insbesonders von ORF 2. ‚Aufsteirern – Die Show der Volkskultur‘ erfüllt diesen Anspruch und ist ein schönes Zeichen dafür, dass die schönsten Geschichten noch immer das Leben selbst bereithält. Mein Dank gilt dem ORF-Landesstudio und den Partnern in der Steiermark, die diese Produktion mit viel Feingefühl und Witz umgesetzt haben.“

ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch: „Wir freuen uns sehr, das Fernsehpublikum am kommenden Samstag zu ‚Aufsteirern – Die Show der Volkskultur‘ einzuladen. Es ist ein völlig neues Show-Format, das den Geist des ‚Aufsteirern‘ auf den Bildschirm und zu den Menschen nach Hause bringen wird. Die Verschmelzung von Tradition und Moderne, von Volkskultur und Popmusik, mit viel Humor und zahlreichen Stars: Das ist steirisches Lebensgefühl produziert für ganz Österreich! Danke an unsere Kolleginnen und Kollegen der ORF-Unterhaltungsabteilung und unsere Partner IVENTS Kulturagentur für die großartige Zusammenarbeit, die das ‚Aufsteirern 2020‘ in dieser neuen Dimension ermöglicht.“

Geschäftsführung IVENTS Kulturagentur − Alexandra und Markus Lientscher, Astrid und Giuseppe Perna: „Unsere Idee war auch im heurigen Jahr den volkskulturellen Gruppen jene Bühne zu geben, die sie verdienen. Gespickt mit Promis aus Kunst, Kultur und Sport ist es uns gelungen, in einer unterhaltsamen Show die Vielfalt der steirischen Volkskultur widerzuspiegeln“.

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ am 3. Oktober in ORF 2

Ein unterhaltsamer Fernseh-Abend voller steirischem Charme und zahlreicher Stargäste: Auf dem Show-Programm stehen Kulinarik, Musik, Volkstanz und Tracht – einzigartig kombiniert mit viel Spaß, Action und Unterhaltung. Volkskulturelle Gruppen aus der ganzen Steiermark zeigen gemeinsam mit Stargästen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Sport spritzige Choreografien und spannende Aufgaben: Da gibt es die Geheimnisse des steirischen Apfelstrudels mit Spitzenkoch Johann Lafer und seinen „Lehrlingen“, den Skistars Renate Götschl und Hans Knauß. Da treffen die Neudauer Schuhplattler und DDC Breakdancer auf einmalige Weise aufeinander, performen „Die Seer“ mit dem Grazer Philharmonischen Orchester und tanzt Primaballerina Karina Sarkissova mit „Die Roßecker“. Sabine „Zabine“ Kapfinger stellt sich einer musikalischen Herausforderung mit dem steirischen HIB.art.chor, Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz gibt Einblicke in die Kunst des Dirndlschneiderns. Für beste Stimmung sorgen auch die authentische G’stanzl-Musik der Steirischen Streich sowie die Shootingstars „Alle Achtung“, die gemeinsam mit dem Marktmusikverein Thal ihren Hit „Marie“ darbieten. Garniert wird das Ganze mit viel Wissenswertem über die steirische Volkskultur.

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ ist eine Produktion des ORF Landesstudio Steiermark in Zusammenarbeit mit der ORF-Unterhaltungsabteilung, in Kooperation mit IVENTS. Die Sendungsaufzeichnung wurde unter Einhaltung der Corona-bedingten Schutzmaßnahmen durchgeführt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at