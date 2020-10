Lotto: Doppeljackpot – 2,4 Millionen für den nächsten Sechser

Sologewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker

Wien (OTS) - Die Zahlen 11 und 39 scheinen derzeit bei Fortuna hoch im Kurs zu stehen, denn am vergangenen Mittwoch rollten beide Zahlen bereits zum dritten Mal in Folge aus dem Ziehungstrichter. In Kombination mit 2, 7, 22 und 28 waren sie jedoch auf keinem Wettschein angekreuzt, und so gab es auch keinen Sechser. Zum zweiten Mal in Folge, und damit wartet am Wochenende ein Doppeljackpot, bei dem es um rund 2,4 Millionen Euro geht.

Ein Steirer verzeichnete beim Fünfer mit der Zusatzzahl 40 einen Sologewinn, und das tat er mit minimalem Einsatz in letzter Sekunde:

Er spielte nur einen einzigen Tipp, und den für eine Laufzeit von zehn Runden. In der letzten Runde, in der dieser Tipp mitgespielt hatte, brachte er diesen Gewinn in Höhe von mehr als 110.000 Euro. Zum Sechser fehlte übrigens die Zahl 2.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch ebenfalls keinen Sechser. Damit wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt, die somit je mehr als 6.600 Euro erhalten. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es erneut einen Sologewinn. Ein Wiener hatte als einziger die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ auf seinem Wettschein. Dies machte sich mit mehr als 188.000 Euro bezahlt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 30. September 2020

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.533.324,49 – 2,4 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 110.207,80 134 Fünfer zu je EUR 897,20 227 Vierer+ZZ zu je EUR 158,80 5.482 Vierer zu je EUR 36,50 5.893 Dreier+ZZ zu je EUR 15,30 82.290 Dreier zu je EUR 4,40 192.295 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 02 07 11 22 28 39 Zusatzzahl 40

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 30. September 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 45 Fünfer zu je EUR 6.639,60 2.148 Vierer zu je EUR 23,50 38.360 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 14 22 28 29 40 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 30. September 2020

1 Joker EUR 188.145,70 9 mal EUR 8.800,00 92 mal EUR 880,00 976 mal EUR 88,00 9.764 mal EUR 8,00 93.535 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 3 8 7 3 6

