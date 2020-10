Marlene Halikias wird Head of Advisory bei Grant Thornton Austria

Mit 1. Oktober 2020 übernimmt Mag. Marlene Halikias (39) die Verantwortung für den Bereich Advisory bei Grant Thornton Austria.

Wir werden den Bereich Advisory Services erweitern und vertiefen, da wir hier sehr viel Bedarf sehen. Vorsprung für unsere Kunden, durch fundierte Expertise und Zukunftsausrichtung, steht für uns dabei im Fokus. Marlene Halikias, Head of Advisory, Grant Thornton Austria

Wien (OTS) - Marlene Halikias ist Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin, seit 2011 bei Grant Thornton Austria tätig und seit 2018 Partner. Die Absolventin der Wirtschaftsuniversität Wien kombiniert Erfahrungen in der Unternehmensberatung mit Expertisen der Wirtschaftsprüfung sowie der betriebswirtschaftlichen Beratung. Ihr Branchenfokus liegt im Bereich Digitale Transformation sowie Blockchain- und Krypto-Asset-Services.

Grant Thornton Austria bietet unter anderem Advisory Services in den Bereichen Unternehmensbewertung, M&A und Transaktionsberatung, Finanzierungsberatung, Restrukturierung, Cyber Security, Accounting- und IT-Forensic, Fraud Services sowie Blockchain und Krypto-Asset Services.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Outsourcing und Advisory. Weitere Schwerpunkte bilden Forensik, Cyber Security sowie Compliance Technology. Das Unternehmen ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk unabhängiger Prüfungs- und Beratungsfirmen mit rund 56.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 140 Ländern.

Als in Österreich verwurzeltes Unternehmen mit internationaler Ausrichtung verfügt Grant Thornton Austria über größtmögliche Agilität und Flexibilität, auf die Familienunternehmen sowie zahlreiche nationale und internationale Unternehmen vertrauen. Gleichzeitig bietet die Mitgliedschaft im globalen Netzwerk von Grant Thornton bei grenzüberschreitenden Aktivitäten stets einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort: in Österreich, im mittel- und osteuropäischen Raum und in allen wichtigen Märkten weltweit.

