„Latrinenkommunikation“ bei „Was gibt es Neues?“ am 2. Oktober in ORF 1

Mit Lainer, Weinzettl, Rudle, Maurer und Gernot

Wien (OTS) - Der internationale Tag des Kaffees verleiht dieser Sendung eine besondere Duftnote und so begrüßt Oliver Baier am Freitag, dem 2. Oktober 2020, um 22.45 Uhr in ORF 1 Günther Lainer, Monica Weinzettl, Gerold Rudle, Thomas Maurer und Viktor Gernot mit Goodies rund um das dunkle Getränk. Dass die erste Frage nach dem „Reduzierstern“ tatsächlich mit dem Sendungsthema zu tun hat, ist für das Rateteam allerdings überraschend! Das Kabarettduo Toriser & Handle stellt sich mit der Frage nach der „Latrinenkommunikation“ ein.

