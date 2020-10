„Universum“ und „Universum History“ präsentieren Herbst/Winter-Highlights 2020 made in Austria

Von Portugal in den Bregenzer Wald, von Leopardin „Olimba“ in den Big-Bend-Nationalpark, vom prähistorischen Hallstatt über Karl V. zu den Wikingern

Wien (OTS) - „Universum“ und „Universum History“ warten in den nächsten Wochen mit einer Reihe eindrucksvoller Dokus made in Austria auf: Außergewöhnliche Naturfilme über Portugal, den Bregenzer Wald, „Olimba – Königin der Leoparden“ in Sambia oder den Big-Bend-Nationalpark, einen der artenreichsten Nationalparks der USA an der Grenze zu Mexiko, stehen dabei ebenso auf dem Programm von ORF 2 wie Dokumentationen über das Leben im prähistorischen Hallstatt, Karl V. und die Wikinger-Kultur.

Die einzelnen Produktionen im Überblick:

„Portugal – Wildnis zwischen Land und Ozean“: Dienstag, 6. Oktober, 20.15 Uhr

Eine Dokumentation von Gernot Lercher

Das Festland, die Inseln, das Meer – sie bilden die atemberaubende Kulisse für ein beispielloses Naturschauspiel an der Schwelle zwischen dem Alten Kontinent und der unendlichen Weite des Atlantischen Ozeans. „Universum“-Chef Gernot Lercher führt in einen Natur- und Lebensraum, der in allen Himmelsrichtungen überraschende Entdeckungen zulässt und dramatische Abenteuer verspricht. Eine Koproduktion von ORF, ARTE, BR, SKYLAND Productions und Proell Film in Zusammenarbeit mit ORF-Enterprise.

„Olimba – Königin der Leoparden“: Dienstag, 13. Oktober, 20.15 Uhr Eine Dokumentation von Will und Lianne Steenkamp

Die für ihren „Universum“-Zweiteiler „Die Wüstenlöwen der Namib“ mehrfach preisgekrönten südafrikanischen Naturfilmer Will und Lianne Steenkamp haben ihren neuesten Film fertiggestellt. Im Fokus stehen ein Fluss und eine Leopardin: der Luangwa im südlichen Afrika und „Olimba“, eine außergewöhnliche Großkatze. Eine Koproduktion von Kurt Mayer Film und Into Nature Productions, ORF, ARTE und WDR in Zusammenarbeit mit ORF-Enterprise.

„Hermann Maier: Meine Heimat – Der Bregenzerwald“: Dienstag, 27. Oktober, 20.15 Uhr

Eine Dokumentation von Andrea Albrecht

Hermann Maier führt zum siebenten Mal für „Universum“ durch Österreichs Naturparadiese. Eingegrenzt zwischen dem Rheintal, dem Arlberg und dem Großen Walsertal liegt der Bregenzerwald in Vorarlberg. Er ist Schauplatz für eine neue Erkundungstour von Skilegende Hermann Maier, bei der er u. a. gemeinsam mit Skisprung-Olympiasieger Toni Innauer, der als „Wälder“ die Region wie kaum ein anderer kennt, eine Wanderung auf die Kanisfluh unternimmt. Eine Koproduktion von ORF und Interspot Film, mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und dem Land Vorarlberg.

„Big Bend – Amerikas wildeste Grenze“: Dienstag, 3. November, 20.15 Uhr

Eine Dokumentation von John Murray

Der legendäre Rio Grande gräbt tiefe Schluchten zwischen den USA und Mexiko, aber die Tierwelt im Big-Bend-Nationalpark kennt keine Grenzen. Die enormen Wüstenlandschaften sind Heimat einer faszinierenden Tierwelt, wie das eindrucksvolle Naturfilmporträt des renommierten „Universum“-Filmers John Murray zeigt. Eine Koproduktion von ORF und Crossing the Line mit PBS und France TV in Zusammenarbeit mit ORF-Enterprise.

„Die Salz-Saga – Hallstatt und das weiße Gold“: Dienstag, 27. Oktober, 21.05 Uhr

Eine Dokumentation von Katharina Heigl

Mit aufwendigen Reenactments und Animationen lässt „Universum History“ – basierend auf den aktuellen Ergebnissen interdisziplinärer Forschungsprojekte unter der Leitung der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums – das Leben der prähistorischen Menschen in Hallstatt wiederauferstehen. U. a. mit Maria Hofstätter als Salzfürstin, Fanny Krausz („Die Toten von Salzburg“) als Protagonistin Soi und Matthias Franz Stein („Tatort – Verschwörung“). Eine Koproduktion von ORF, Degn Film, BR und ARTE, gefördert von Land Oberösterreich und Fernsehfonds Austria, mit Unterstützung von Salinen Austria AG, Salzwelten GmbH und dem Naturhistorischen Museum.

„Vertreibung – Odsun: Die Geschichte der Sudetendeutschen“: Freitag, 20. November, 22.35 Uhr

Eine Dokumentation von Vít Poláček und Matthias Schmidt

Jahrhundertelang lebten sie als Nachbarn im heutigen Gebiet Tschechiens friedlich nebeneinander: Tschechen und Sudetendeutsche. Doch die deutsche Gewaltherrschaft, der Zweite Weltkrieg und die Vertreibung – auf Tschechisch Odsun/Abschub – nach Kriegsende zerstörten diese Welt. Rund drei Millionen Sudetendeutsche mussten nach 1945 ihre Heimat verlassen, rund 120.000 fanden in Österreich eine neue Heimat. Lange Zeit hatte jedes Land sein eignes Narrativ der Geschichte. Es herrschte eine „getrennte“ Erinnerung an die Ereignisse vor. Die Dokumentation bemüht sich nun erstmals – im Rahmen eines 90-Minuten-Specials – um eine gemeinsame Aufarbeitung. Der Film entstand als internationale Koproduktion von LOOKSfilm, MDR, Česká televize und ORF in Zusammenarbeit mit ARTE.

„Karl V. – Macht und Ohnmacht eines Kaisers“: Dezember 2020 Eine Dokumentation von Wilfried Hauke

Das Doku-Drama ist die vergessene Geschichte eines ehrgeizigen Herrschers, der keinen Krieg scheute, um seine humanistischen Ideale und seine religiöse Überzeugung durchzusetzen – finanziert mit geraubtem Gold aus den Kolonien. Doch die Kirche in Europa spaltet sich. Das Weltreich zerfällt, denn Karl V. wirft am Ende resigniert Krone und Zepter weg und zieht sich zurück. Ein Schock für die Menschen, viele sahen sogar den nahenden Weltuntergang. Ein Film über den ersten „Weltherrscher“ der Neuzeit vor 500 Jahren, seine visionäre Anmaßung und sein – sowohl politisches als auch menschliches – Fiasko, das auch ein Spiegelbild der globalen Welt und „Mächtigen“ unserer Tage sein könnte. Eine Koproduktion von ORF und Interspot Film mit ZDF arte, ZDF Info, gefördert vom Fernsehfonds Austria und der Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien – VAM.

„Schlacht um Malta – Wer beherrscht Europa“: Freitag, 18. Dezember, 22.35 Uhr

Eine Dokumentation von Kostas Koutsoliotas, Elizabeth E. Schuch und Sebastian Peiter

Die Belagerung von Malta gilt als eine der entscheidenden Schlachten zwischen Christentum und Islam um die Vorherrschaft in Europa: Für beide Seiten ist es ein heiliger Krieg. Zwei junge Männer kämpfen für das Reich Gottes auf Erden. Der französische Adelige Raymond dient auf einem maltesischen Kriegsschiff. Der mazedonische Janitschar Halil im Heer des osmanischen Sultans. Ihre Abenteuer, die das Dokudrama zeigt, sind so unterschiedlich wie ihre Sicht auf den Kampf um Malta im Jahre 1565. Eine Koproduktion von Urban Canyons für ZDF, ZDF arte und ORF.

„In den Fängen der Wikinger“: Dienstag, 22. Dezember, 21.05 Uhr Eine Dokumentation von Stefan Ludwig

Die Wikinger gelten als die großen Helden des Mittelalters. Ebenso mutig wie skrupellos brechen sie mit ihren Schiffen von Skandinavien aus zu ihren europaweiten Raubzügen nach Land, Kulturschätzen und Menschen auf. Der Film erzählt nicht nur die fast 300-jährige Geschichte der Wikinger, sondern auch die ihrer Sklaven. Originale Handschriften aus dem 9. Jahrhundert, wissenschaftliche Spurensuche an Originalschauplätzen und modernste archäologische Messtechniken erlauben einen historisch fundierten Brückenschlag über mehr als ein Jahrtausend hinweg. Eine Koproduktion von ORF und Interspot Film mit ZDF arte, SVT, Czech TV, TGV, gefördert vom Fernsehfonds Austria, EU Media und dem Irish Tax Shelter in Zusammenarbeit mit ORF-Enterprise.

Nähere Infos zu den einzelnen Produktionen sind unter presse.ORF.at verfügbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at