„Bewusst gesund“ über Herzgesundheit, Heilpilze und Ursachen von Ohrenschmerzen

Am 3. Oktober um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 3. Oktober 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Mitra-Clip – dichte Herzklappe ohne OP

Erkrankungen der Herzklappen können auf Dauer das gesamte Herz in Mitleidenschaft ziehen. Bei älteren Patientinnen und Patienten ist eine Operation oft nicht mehr möglich, das Risiko ist zu hoch. Die gute Nachricht: Immer mehr „Klappenreparaturen“ können auch erfolgreich minimalinvasiv durchgeführt werden. „Bewusst gesund“ hat eine hochbetagte Herzpatientin in Graz getroffen, die mit einer Art „Wäscheklammer“ im Herzen lebt. Der sogenannte Mitra-Clip wurde ihr mittels Katheter eingesetzt, eine größere Operation war dadurch nicht nötig. Gestaltung: Christian Kugler.

Herzgesundheit

Müdigkeit, Kurzatmigkeit oder ein Brennen in der Brust können Anzeichen für eine Herzklappenerkrankung sein. Die Aortenstenose ist die häufigste Form der Herzklappenerkrankung. Schätzungen zufolge sind circa 115.000 der über 65-Jährigen in Österreich davon betroffen. Da die Symptome häufig falsch gedeutet oder gar ignoriert werden, weiß nur ein Bruchteil der Betroffenen von der Erkrankung. Mit fatalen Folgen: Unbehandelte Herzerkrankungen wie die Aortenklappenstenose sind potenziell lebensbedrohend und führen bei der Hälfte der Betroffenen innerhalb von zwei Jahren zum Tod. Univ.-Prof. Dr. Christian Hengstenberg, Leiter der klinischen Abteilung für Kardiologie am AKH Wien, spricht in „Bewusst gesund“ über Herzgesundheit in Zeiten der Coronavirus-Pandemie.

Heilpilze

Die Myko-Therapie, die sogenannte Pilzheilkunde, ist eines der ältesten Naturheilverfahren der Welt. In Asien etwa werden Heilpilze seit Tausenden Jahren selbstverständlich und erfolgreich gegen Allergien oder Bluthochdruck eingesetzt und auch der Gletschermann Ötzi hatte vor 5.000 Jahren einen Birkenporling gegen Entzündungen bei sich. In Österreich dürfen die Vitalpilze derzeit nur als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden, immer neuere Produkte drängen auf den Markt. Welche Wirkung Pilze tatsächlich haben und bei welchen Erkrankungen sie eingesetzt werden können, wird auch in Österreich erforscht. Gestaltung: Elke Weiss.

Ohrenschmerzen

Stechende, pulsierende Ohrenschmerzen sind vor allem bei Kindern recht häufig, meist steckt eine Mittelohrentzündung dahinter. Häufig tritt sie als Begleitsymptom von Erkältungskrankheiten auf. Leiden Erwachsene unter Ohrenschmerzen, kann das auch andere Ursachen haben. Welche das sein können, berichtet Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Tanzen zur Gesundheit

Tanzen gibt es seit jeher in allen Kulturen und was nach Leichtigkeit und Spaß aussieht, ist eine Herausforderung für den gesamten Körper. Wissenschafter/innen sind überzeugt: Tanzen ist gesund, macht glücklich und intelligent. Es vereint Bewegung, Berührung und Musik, dadurch trainiert es das Gehirn wie kaum eine andere Freizeitbeschäftigung. Viele Schritte und Drehungen fordern Konzentration und Koordination, der Rhythmus der Musik aktiviert außerdem Regionen des Sprachzentrums. Die Glückshormone Dopamin und Endorphin sowie viele andere Reize fordern und fördern das Hirn auf vielen Ebenen. So kann Tanzen präventiv gegen zunehmende Beeinträchtigung der Denkleistung wirken und die Ausdauerleistung das Herzkreislaufsystem stärken. Gestaltung: Larissa Putz.

