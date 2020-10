Wohnbaustadträtin Gaal: „Hauskunft“ startet am 1. Oktober als neue Servicestelle für Sanierung

Wien (OTS) - Ab 1. Oktober 2020 heißt es „Wir geben Hauskunft“. Die kostenlose Beratungsstelle für „Häuser mit Zukunft“ ist Teil der Sanierungsoffensive der Stadt „Wir SAN Wien“, die vor kurzem von Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal gestartet wurde.



„Mit der ‚Hauskunft‘ schaffen wir eine völlig neue Anlaufstelle für alle, die in Wien Häuser sanieren wollen – mit kostenloser Beratung“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Das Ziel der „Hauskunft“: Unabhängige Sanierungsberatung und begleitende Informationsveranstaltungen sollen allen EigentümerInnen in Wien das Sanieren ihrer Wohnhäuser und Wohnungen so einfach wie möglich machen. In der „Hauskunft“ werden alle beraten, die Häuser sanieren wollen, unabhängig ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, mit oder ohne Förderung.

„Hauskunft“-ExpertInnen beraten ab 1. Oktober im forum des wohnfonds_wien

Das Team der „Hauskunft“ steht für ein kostenloses Beratungsgespräch zur Verfügung. Die ExpertInnen informieren auch gerne telefonisch. Über eine Hotline können Termine und Kontakte zu den ExpertInnen vereinbart werden.

Aus Gründen der Sicherheit im Umgang mit Covid-19 können persönliche Gespräche nur nach Terminvereinbarung erfolgen.

Website: www.hauskunft-wien.at

Hotline: 01/402 84 00

Mo bis Do 9–15 Uhr und Fr 9–12 Uhr

Kostenlose persönliche und telefonische Beratung (nach Voranmeldung):

Di 9–12.30 Uhr und Do 12.30–16 Uhr

Ort: wohnfonds_wien forum, Schmidgasse 3 / Lenaugasse (Ecklokal), 1080 Wien

E-Mail: office @ hauskunft-wien.at

Die Stadt Wien entwickelt für die „Hauskunft“ in Zusammenarbeit mit zahlreichen PartnerInnen im EU-geförderten Projekt „RenoBooster“ neue Beratungs- und Servicepakete. PartnerInnen der „Hauskunft“ sind: Stadt Wien, wohnfonds_wien, Die Umweltberatung, der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI), SORA, Urban Innovation Vienna, e7 energy innovation & engineering und 17&4 Organisationsberatung GmbH / (Schluss)







