PALMERS HOME eröffnet in Linz

PALMERS Flagship Store bietet nun auch Qualität für Zuhause

Linz (OTS) - Am 01. Oktober 2020 eröffnete im neuen Obergeschoss des Linzer Flagship Stores PALMERS HOME seine Pforten. Auf drei Stockwerken und insgesamt fast 400 m2 finden Kund*innen neben Unterwäsche, Dessous oder Nightwear nun auch alles für die eigenen vier Wände. Das österreichische Traditionsunternehmen PALMERS legt den Fokus dabei vor allem auf in Europa produzierte Textilware und Home Decoration Produkte. Zwischen den in Creme, Eichenholz, Rosa und Gold gehaltenen Möbeln, bietet der komplett kernsanierte Flagship Store direkt an der Linzer Landstraße ab sofort feinste Heimtextilien und eine große Vielfalt an Wohnaccessoires für Zuhause. Ob Bade-, Schlaf-, Wohn- oder Esszimmer: PALMERS HOME hat für die optimale Gestaltung eines jeden Raumes stilvolle Lösungen parat. Wie gewohnt erwartet die Kund*innen auch hier ein persönliches und kompetentes Service in ausgezeichneter PALMERS-Manier.

Neue Maßstäbe im bislang größten PALMERS-Store

Nach dem Startschuss in den PADO Shopping Galerien in Parndorf Mitte September, ist das PALMERS HOME-Stockwerk in der oberösterreichischen Hauptstadt bereits der zweite Streich des Traditionsunternehmens in Bezug auf PALMERS HOME.

"Wir freuen uns sehr, dass in unserem bereits 1965 eröffneten PALMERS Store nun auch PALMERS HOME Einzug hält. Die Kund*innen erwartet in unserem bislang größten PALMERS Store eine Welt, die passt. Die Kombination aus bester Qualität, Inspiration und exzellenter Beratung durch ein professionelles Team sorgt für eine unvergleichliche Shopping-Atmosphäre." - Tino Wieser, Vorstand und Eigentümer der PALMERS TEXTIL AG

"Wir werden noch heuer in der Salzburger Getreidegasse ein neues Geschäft aufsperren. Auch dort wird es PALMERS HOME geben. Wir sind sehr stolz auf die Leistungen des gesamten Teams und sehen einer weiteren Expansion 2021 sehr positiv entgegen." - Matvei Hutman, Vorstand und Eigentümer PALMERS TEXTIL AG

"Bereits seit der Übernahme von PALMERS im Jahr 2015 haben wir an Erweiterungen unseres Geschäftsfeldes gearbeitet. Umfangreiche Marktforschung und zahlreiche Kundenbefragungen haben die Potenziale im Bereich Heimtextilien und Home Decoration belegt." - Luca Wieser, Vorstand und Eigentümer PALMERS TEXTIL AG

Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität

Sonja Hoppe, Category Manager PALMERS HOME ergänzt: „Bei der Auswahl aller unserer Produkte für PALMERS HOME legen wir ein besonderes Augenmerk auf hochqualitative und nicht alltägliche Artikel. Nachhaltigkeit und Regionalität stehen im Fokus. Es wird bei PALMERS HOME keine Massenware, sondern ausschließlich sorgfältig kuratierte Warenwelten und langlebige Produkte geben.“

Als besonderes Special zur PALMERS HOME Eröffnung erhalten die Kund*innen von 1. Oktober bis 3. Oktober 2020 -20% auf das gesamte Sortiment. (Ausgenommen bereits reduzierte Ware sowie Gutscheine und PALMERS-Münzen).

Über PALMERS

1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.

