Ganz im Zeichen des Wiener Jugendstils – INVESTER United Benefits GmbH übergibt fertiggestelltes Hilton Vienna Park

47.200 Quadratmeter Hotelnutzfläche | 3.491 Quadratmeter Event- & Konferenzbereich | 663 hochmoderne Zimmer für insgesamt 1.398 Gäste

Die Erweiterung und das abgeschlossene Refurbishment ist in vielerlei Hinsicht ein Meilenstein, mit dem wir ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Hilton Vienna Park aufschlagen. Durch die Erhöhung der Kapazität auf mehr als 600 Zimmer setzen wir am Wiener Kongressstandort einen starken Impuls und garantieren einen nachhaltigen lokalen Mehrwert. Ein spezieller Dank gilt bei diesem Projekt nicht nur unserem internen Projektteam, sondern auch allen ausführenden Firmen. Michael Klement, CEO INVESTER United Benefits GmbH

Wien (OTS) - Nach knapp zweijähriger Bauzeit wurde das Hilton Vienna Park in Wien erfolgreich an HILTON International übergeben. INVESTER United Benefits zeichnet als Totalübernehmer für die gesamte Projektentwicklung verantwortlich. Das Interior Design wurde nach den Ideen des renommierten Londoner Designbüros Goddard Littlefair umgesetzt. Bei diesem Projekt galt es einerseits das Hotel auf die modernsten technischen Standards umzustellen und andererseits ein komplett neues Erscheinungsbild zu schaffen, welches die Wiener Kultur und somit den Standort perfekt widerspiegelt.



Michael Klement, CEO INVESTER United Benefits GmbH: „Die Erweiterung und das abgeschlossene Refurbishment ist in vielerlei Hinsicht ein Meilenstein, mit dem wir ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Hilton Vienna Park aufschlagen. Durch die Erhöhung der Kapazität auf mehr als 600 Zimmer setzen wir am Wiener Kongressstandort einen starken Impuls und garantieren einen nachhaltigen lokalen Mehrwert. Ein spezieller Dank gilt bei diesem Projekt nicht nur unserem internen Projektteam, sondern auch allen ausführenden Firmen.“

Jugendstil trifft Moderne

Das neue Hilton Vienna Park verfügt über insgesamt 663 Zimmer und Suiten verteilt auf 15 Stockwerke, eine modern ausgestattete Executive Lounge mit Terrasse in Blickrichtung des Wiener Stephansdom, wie auch einem neu geschaffenen Gym- und Spabereich. Erstmalig in Europa und somit ein absolutes Highlight sind auch Hiltons >> Five Feet to Fitness << Zimmer; ausgestattet mit einem eigenen Mini-Gym im Zimmer. Im Erdgeschoss findet sich nicht nur der großzügig gestaltete Lobby- und Rezeptionsbereich wieder, sondern auch 2 komplett neue Food & Beverage Konzepte; das LENZ Restaurant und die SELLENY’s Bar.



Das neue Konferenz- und Eventcenter erstreckt sich auf einer Fläche von knappen 3.500 Quadratmetern. 2 große Ballsäle und 20 Meetingräume wurden mit modernster Technik ausgestattet und machen das Hilton Vienna Park somit zu Europas größtem Konferenzhotel in Zentrumslage.

Perfekte Lage am Rande der Wiener Innenstadt

Spektakulär und einzigartig ist neben dem atemberaubenden Ausblick auch die Lage des Hotels. Am Rande der Wiener Innenstadt erreicht man Wiens wichtigste Sehenswürdigkeiten zu Fuß. Auch der öffentliche Anschluss ist mit dem Verkehrsknotenpunkt Wien-Mitte in perfekter Reichweite. Mit dem CAT erreicht man so den Wiener Flughafen in nur 15 Minuten.

Über INVESTER United Benefits

INVESTER United Benefits ist ein unabhängiger Initiator, Entwickler und Asset Manager einzigartiger Immobilienprojekte im zentraleuropäischen Raum. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform für innovative Immobilienprojekte in den Assetklassen Retail, Hotel und Wohnen zu schaffen und nachhaltige Ertragschancen für Investoren zu ermöglichen. Derzeit betreut INVESTER ein Projektvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro und beschäftigt 30 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.invester.at



Rückfragen & Kontakt:

INVESTER United Benefits GmbH

Julia Nalepka, BA

Marketing & Communications

Tel.: +43 1 512 05 33 218

E-Mail: j.nalepka @ invester.at