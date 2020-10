September-Reichweite: ServusTV wächst am stärksten

3,7 % Marktanteil bedeuten im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 24%, Rekorde für Quizsendungen und Servus Wetter

Salzburg/Wals (OTS) - Sport und Unterhaltung waren im September die stärksten Treiber beim Salzburger Privatsender. Dominic Thiems ersten Triumph bei einem Grand Slam Turnier, im Finale der US Open gegen Alexander Zverev, sahen insgesamt mehr als 1,1 Millionen Zuseher. Der Marktanteil in der Basis lag bei 29 %. „Es macht uns schon ein bisschen stolz, dass wir den ersten Grand Slam-Titel von Dominic Thiem live bei ServusTV zeigen konnten. Das war ein sporthistorischer Moment!“, so ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider.



Nicht weniger spannend als die Tennis-Saison präsentiert sich das in jeder Hinsicht geballte MotoGP-Jahr. Ohne den noch immer verletzten Weltmeister Marc Marquez liefern sich heuer gleich mehrere Piloten ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen um die WM-Spitze. Im September standen gleich drei Rennwochenenden auf dem Programm. In der Königsklasse waren im Schnitt bei allen drei Rennen mehr als 150.000 Zuseher dabei. Das entspricht einem Marktanteil von 13,7% in der Basis (15,7% in der Zielgruppe 12-49).



Neben klassischem Sport kam bei den ServusTV-Zusehern im September auch Denksport besonders gut an: Die „Quizjagd“ – am 31. August wieder neu gestartet – erzielte am 25. September die Rekordquote von 7%. Auch beim „Quizmaster“ gab es am 18. September einen neuen Rekordwert mit 8,8% Marktanteil und 220.000 Zusehern.



„Der Vorabend bei ServusTV entwickelt sich weiter hervorragend. Egal ob bei den Quizsendungen, Servus am Abend oder den Servus Nachrichten, die Marktanteile steigen in allen Bereichen – häufig bereits über 7%“, so Wegscheider. Einen neuen Rekordwert erzielte am 30. September auch das Servus Wetter mit 9,9% Marktanteil in der Basis und 301.000 Zusehern (Durchschnittsreichweite).



Und schließlich gab Willi Gabalier am 20. September sein erfolgreiches Debüt als Moderator von „Bares für Rares Österreich“: die Sendung erreichte auf Anhieb 5,1% Marktanteil.



