Einladung, 4.10., 11:00 Uhr: Vorstellung Abschlusskampagne Tierschutzvolksbegehren

Präsentation neuer Verbündeter: 15-jährige Klimaaktivistin startet Jugendkampagne, mit Pionier-Fleischproduzent wird Infokampagne zu Lebensmittelkennzeichnung durchgeführt

Wien (OTS) - Am Welt-Tierschutztag, Sonntag den 4. Oktober 2020, präsentiert das Tierschutzvolksbegehren seine Abschlusskampagne und lässt dabei mit neuen Verbündeten aufhorchen. Präsentiert wird eine ungewöhnliche Allianz, die einen Bogen von der urbanen Klimabewegung bis zum vorbildlichen Fleischproduzenten spannt. In dieser bislang einzigartigen Konstellation wollen die Akteure bis zur Eintragungswoche im Sinne der Sache zusammenwirken.

Stellvertretend für eine Vielzahl von SchülerInnen aus der Klimabewegung, wird die 15-jährige Emilia Tscherne sprechen. Sie selbst feiert am 4. Oktober ihren 16. Geburtstag und ist damit erstmals wahlberechtigt. In den nächsten Monaten organisiert sie eine eigene Jugendkampagne für das Volksbegehren. Sie wird erzählen, was ihr bisheriges Engagement für Klimagerechtigkeit mit dem Kampf für Tierwohl und Naturschutz verbindet.

Als Partner einer Infokampagne zur Lebensmittelkennzeichnung wirkt Fritz Floimayr, Geschäftsführer der Firma Gourmetfein. Der oberösterreichische Fleischverarbeiter erfüllt zentrale Forderungen des Volksbegehrens und ist zudem Österreichs einziger Betrieb, der bei Schweine- und Rindfleisch nachweislich zu 100% auf AMA-Zertifizierung setzt. Ein Betrieb, der zeigt, dass Tier- und Klimafreundlichkeit nicht viel teurer sein muss.

Die Pressekonferenz ist der Startschuss für eine dreimonatige Kampagne in ganz Österreich und eine Vielzahl von Aktivitäten in allen Teilen des Landes. Bis zur Eintragungswoche, die von 18. bis 25. Januar 2021 stattfindet, sollen so noch weitaus mehr Menschen über das Volksbegehren und seine Forderungen informiert werden. Dabei kann auf über 210.000 Unterstützungserklärungen aufgebaut werden.

Datum: Sonntag, 4. Oktober 2020, 11:00 Uhr

Ort: Heldenplatz, Reiterstatue

Mit:

Sebastian Bohrn Mena - Initiator Tierschutzvolksbegehren

Emilia Tscherne - Klimaaktivistin (Fridays For Future & Jugendrat)

Fritz Floimayr - Geschäftsführer Firma Gourmetfein

Um Anmeldung unter verein@tierschutzvolksbegehren.at wird gebeten.

Präsentation Abschlusskampagne Tierschutzvolksbegehren

Eigene Jugendkampagne sowie Infokampagne - zu Tierschutz, Ernährung & Klimaschutz sowie zur Herkunft von Lebensmitteln.



Mit Sebastian Bohrn Mena (Initiator Tierschutzvolksbegehren), Emilia Tscherne (15-jährige Klimaaktivistin) und Fritz Floimayr (Geschäftsführer Fa. Gourmetfein).

Datum: 04.10.2020, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Heldenplatz, Reiterstatue

1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

verein @ tierschutzvolksbegehren.at