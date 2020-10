ln eigener Sache: Personalia

Wien (OTS) - Anbei dürfen wir Sie über folgende personelle Änderung in der Agenda Austria informieren. Monika Köppl-Turyna (35), die seit April 2015 bei der Agenda Austria als Senior Economist tätig ist, setzt ihren nächsten großen Karriereschritt und wird ab 1. November 2020 die Leitung des EcoAustria Instituts für Wirtschaftsforschung übernehmen.

„Wir freuen uns sehr, dass Monika Köppl-Turyna dieser Sprung gelungen ist. Für sie und auch für die Agenda Austria ist dies ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Forschungsarbeit, die in unserem Hause geleistet wird“, zeigt sich Agenda Austria-Direktor Franz Schellhorn erfreut. Die Agenda Austria hat sich mittlerweile als Sprungbrett für viele junge Wissenschaftler etabliert. In den vergangenen Jahren wechselte Michael Christl von der Agenda Austria in den wissenschaftlichen Dienst der EU-Kommission in Sevilla, Wolfgang Nagl als Professor an die Technische Hochschule Deggendorf (THD) und Fabian Stephany an die Universität Oxford.

Bei der Agenda Austria lagen Köppl-Turynas Schwerpunkte in den Bereichen Föderalismus, Verteilungsfragen und Arbeitsmarkt. Besonders hervorzuheben ist ihre methodische Kompetenz. Die 35-jährige Ökonomin promovierte 2011 an der Universität Wien und war von 2011 bis 2015 Assistenzprofessorin am Lisbon University Institute. Köppl-Turyna habilitierte sich im Sommer 2020 an der Linzer Johannes Kepler Universität. Im aktuellen Ökonomen-Ranking der Presse belegt sie Rang 12 der einflussreichsten Ökonomen des Landes.

