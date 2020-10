Internationaler Tag des Kaffees: „Pay with your Art“ im Beenie.all day

Linz (OTS) - Bereits zum 19. Mal wird österreichweit am 1. Oktober der „Tag des Kaffees“ gefeiert. Dabei rückt in den Vordergrund, was alle Kaffeeliebhaber weltweit vereint: Kaffee in all seinen Geschmäckern und verschiedenen Zubereitungsmethoden zu zelebrieren.

Pay with your Art

Genau das entspricht auch der Philosophie des Beenie.all day in Linz-Urfahr, das 17 verschiedene Kaffeesorten aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt in den verschiedensten Zubereitungsmethoden anbietet. Für den internationalen Tag des Kaffees hat sich das Beenie.all day etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Es werden nicht nur Gutscheine an die Gäste für einen gratis Espresso ausgegeben, sondern es gibt 2020 eine ganz spezielle Aktion: Mit „Pay with your Art“ können alle Gäste mit ihrer Kunst zahlen.



Dazu Betreiber Philipp Kaufmann: „Es freut mich ganz besonders, zwei Ideen, die wir schon lange im Hinterkopf hatten, nun zum perfekten Zeitpunkt, am internationalen Tag des Kaffees, umsetzen zu können. Den Steh-Espresso habe ich in Italien kennen- und lieben gelernt. Das sollen unsere Gäste an diesem Tag kostenlos genießen dürfen, noch dazu in perfekter Location vor unserer historischen Biedermeier-Wand aus 1885.“

Inspirierender Rückzugsort

Aus seiner Studienzeit hat Kaufmann das Flair vom Wiener Kaffeehaus als Ort der Künstler und der Kreativität erlebt. „Noch heute ist im Kaffeehaus die Zeit der Bohème und Kaffeehausliteraten spürbar“, und für ihn ist von jeher das Kaffeehaus der Treffpunkt für Künstler und Literaten aus aller Welt. Für den Tag des Kaffees 2020 kann daher jeder Gast im Beenie.all day mit seiner Kunst seinen Kaffee bezahlen, denn „gerade in einer Zeit, die von Unsicherheit und Hektik geprägt ist, bietet das Café einen Rückzugsort, der inspirieren soll – daher kam die Idee, dass Gäste, die sich von uns inspirieren lassen, mit ihrer geistigen und kreativen Schöpfung, sei es mit einem Gedicht, einem Vers, einem Kunstwerk oder Bild, zahlen können“, so Kaufmann.

