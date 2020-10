Monika Köppl-Turyna neue Direktorin von EcoAustria

Wien, 30.09.2020 (OTS) - Monika Köppl-Turyna, Ph.D., ist ab 1. November 2020 neue Direktorin des EcoAustria Instituts für Wirtschaftsforschung. Das gab heute der Präsident des Instituts, Dr. Karl Sevelda, im Anschluss an die außerordentliche Generalversammlung von EcoAustria bekannt. „Es freut mich, dass wir mit Frau Köppl-Turyna eine sehr kompetente und anerkannte Wirtschaftsforscherin für die Leitung von EcoAustria gewinnen konnten.“

Die 35-jährige Ökonomin promovierte 2011 an der Universität Wien und war von 2011 bis 2015 Assistenzprofessorin am Lisbon University Institute. Anschließend war sie bei Agenda Austria als Senior Economist tätig. Seit 2015 ist sie zudem Universitätslektorin an der Wirtschaftsuniversität Wien und Fellow der Global Labour Organisation. Darüber hinaus ist sie seit 2017 Vorstandsmitglied der European Public Choice Society. Köppl-Turyna habilitierte sich im Sommer 2020 an der Johannes Kepler Universität Linz. Im aktuellen Ökonomen-Ranking von Presse/FAZ/NZZ belegt sie Rang 12 der einflussreichsten ÖkonomInnen in Österreich. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Öffentliche Finanzen, Verteilungsfragen, Steuerwettbewerb und Fragen der politischen Ökonomie.

EcoAustria behauptet sich seit 2012 als unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut in der österreichischen Wissenschaftslandschaft. Mit hochqualitativen, wissenschaftlichen Methoden untersucht EcoAustria wirtschaftspolitisch relevante Fragestellungen und trägt in verständlicher Form zur aktuellen wirtschaftspolitischen Debatte im In- und Ausland bei.

