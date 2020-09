Aviso: 7.10., 14 Uhr, Naturschutz am Wörthersee - Klagenfurt, Kärnten & Blühendes Österreich bewahren einzigartiges Natur-Wohnzimmer

Blühendes Österreich, die Stadt Klagenfurt und das Land Kärnten schützen in Zusammenarbeit mit E.C.O. Institut für Ökologie einen der letzten unverbauten Uferbereiche in Klagenfurt.

Wien/Klagenfurt (OTS) - Gemeinsam mit E.C.O. Institut für Ökologie, der Stadt Klagenfurt, dem Land Kärnten und der Fachhochschule Kärnten werden in dem Natura 2000-Gebiet rund sechs Hektar Uferzone mit Schilfgürtel und Schneidriedflächen, angrenzenden Moor- und Pfeifengraswiesen und Kleingewässern aktiv gestaltet und klimafit gemacht. Dadurch soll das europaweit einzigartige Natur-Wohnzimmer für Muscheln, Moorfrösche und Co. erhalten bleiben.

Am Mittwoch, 7.10., um 14.00 Uhr, findet ein bedeutender Meilenstein im Beisein der Projekt-Akteur*innen statt. Es wird die im Gebiet verschollene Große Teichmuschel in einem Pilotversuch wieder in den Wörthersee eingesetzt.

Ihre Gesprächspartner*innen:

Mag.a Regine Hradetzky, MSc, Abteilung Umwelt & Natur, Stadt Klagenfurt

Prof. Mag. Dr. Michael Jungmeier, E.C.O.-Gründer, UNESCO-Lehrstuhlinhaber FH Klagenfurt

Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, Bürgermeisterin Klagenfurt

Mag.a Sara Schaar, Landesrätin, Kärntner Landesrätin



Michaela Taupe-Traer, Ruderweltmeisterin und Projektbotschafterin



Mag. Ronald Würflinger, Geschäftsführer Blühendes Österreich - REWE International gemeinnützige Privatstiftung

Datum: Mittwoch, 7. Oktober 2020, 14 Uhr

Ort: Am Steg des Restaurants Maria Loretto am Wörthersee, Lorettoweg 54, 9020 Klagenfurt





Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. Anmeldung erbeten unter: s.bergant @ bluehendesoesterreich.at

