Oberwaltersdorf – Traiskirchen: Rad- und Gehweg bald fertig

Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten

St. Pölten (OTS) - Der erste Abschnitt des Rad- und Gehwegs, der vom Kreisverkehr der B 210 mit der L 157 in Oeynhausen bis nach Oberwaltersdorf verläuft, konnte kürzlich fertiggestellt werden. Die Arbeiten für den zweiten Bereich von Oeynhausen bis zum Kreisverkehr wurden am 28. September begonnen und soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Die Gesamtbaukosten für das Projekt von rund 460.000 Euro werden von der Stadtgemeinde Traiskirchen, der Marktgemeinde Oberwaltersdorf und dem Land Niederösterreich getragen. Die Arbeiten führen die Straßenmeisterei Baden und die Firma ABO aus.

Der Radweg erstreckt sich von Oeynhausen ab der Richard-Felsinger-Straße bis nach Oberwaltersdorf, Bereich Schloßsee II. Der Radweg wird nördlich der B 210 von der Richard–Felsinger-Straße bis zum Kreisverkehr geführt. Auf Höhe der Richard-Felsinger-Straße bzw. Sacher-Straße wird eine Druckknopfampel errichtet, um ein sicheres Queren zum Nahversorger zu gewährleisten. Der Radweg wird in diesem Abschnitt direkt neben der B 210 geführt, getrennt durch einen Hochbord und einen Schutzstreifen. In der Kreisverkehrsanlage wird der Radweg mit einer neuen Querungshilfe über die L 157 geführt. Diese Querungshilfe wird mit einer Beleuchtung ausgestattet. In Oberwaltersdorf wird der Radweg am Böschungsfuß der B 210 in Tieflage geführt. Die Entwässerung erfolgt über Sickermulden. Die Breite des rund 650 Meter langen Rad- und Gehweges beträgt 2,5 Meter.

Mit dem Bau des neuen Rad- und Gehweges entlang der Landesstraße B 210 zwischen Oberwaltersdorf und Traiskirchen wird ein weiteres Teilstück eines Gesamtprojektes für die Verbesserung der Radweginfrastruktur in der Region geschaffen und damit die Verkehrssicherheit für die Fußgänger und Radfahrer maßgeblich erhöht.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse